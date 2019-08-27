Путин угостил Эрдогана российским мороженым

На авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском президент России Владимир Путин угостил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и всю турецкую делегацию российским мороженым.

Путин изучил имеющийся в наличии ассортимент лакомства. «Выбор большой: мороженое в стаканчике, в рожке, стаканчик шоколадный, сливочный, фисташковое. Есть вологодское ванильное», – перечислила продавец президенту виды мороженого. Видеозапись публикует в Twitter журналист Дмитрий Смирнов.

- Мне в стаканчике

- Шоколадное или сливочное?

- И то, и другое!

Путин на МАКСе угостил Эрдогана мороженым pic.twitter.com/thy386oaAu — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 августа 2019 г.

Для Эрдогана Путин выбрал вологодское мороженое, а для себя – мороженое фирмы «Коровка из Кореновки». «Шоколадное или сливочное?» – уточнила продавец. «Давайте и то, и другое», – попросил Путин.

Глава государства купил мороженного на сумму 210 рублей, расплатился он пятитысячной купюрой. «Сдачу министру отдайте. Это ему на развитие авиации», – указал Путин на главу Минпромторга Дениса Мантурова, сообщает ТАСС.

Эрдоган поинтересовался, заплатит ли Путин и за него тоже. Путин отметил, что расплатится, так как президент Турции находится в гостях.

Эрдоган: За меня тоже заплатите?

Путин: Заплачу, вы же гость

Но угостил мороженым всю турецкую делегацию pic.twitter.com/zxrEme3msW — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 августа 2019 г.

Позже Путин решил угостить десертом всех членов турецкой делегации. После того, как главы государств удалились, к торговой точке подошли министр обороны Сергей Шойгу и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, которые также захотели полакомиться мороженым.



Это не первый раз, когда Путин угощает гостей МАКС, так ранее президент угостил мороженым делегацию кабинета министров.