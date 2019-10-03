Глава МИД Украины анонсировал «масштабный обмен» заключенными с Россией

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал сроки проведения «масштабного обмена» заключенными с Россией.

По словам Пристайко, для решения конфликта в Донбассе необходимо выполнить целый ряд шагов, передает ТАСС.

«А вы помните, что план [президента Украины Владимира] Зеленского – это в общих чертах попробовать дотянуться до народа, который остался за линией соприкосновения, восстановить мосты, восстановить связи с людьми, прекратить стрелять, развести войска, начать выплачивать в полном объеме пенсии, вернуть наших пленных которые сидят за решеткой», – сказал Пристайко в эфире ток-шоу «Право на власть» на канале ТСН.

«Вы видите, что нам удалось обменять наших людей. В ближайшее время, я надеюсь, и это буквально на следующей неделе мы планируем еще более масштабный обмен», – добавил украинский министр.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен заключенными между Россией и Украиной в формате 35 на 35. Газета ВЗГЛЯД писала о значении этого события.

После этого президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах проведения второго этапа возвращения граждан Украины.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова подтвердила, что работа над новым обменом заключенными с Украиной ведется. Ее коллега, уполномоченная Рады Денисова назвала число граждан Украины, находящихся в местах лишения свободы на территории России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД