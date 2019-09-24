Украинский омбудсмен назвала число удерживаемых в России сограждан

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что в местах лишения свободы в России находятся еще 113 граждан Украины.

«В пенитенциарных учреждениях России и на территории Крымского полуострова незаконно содержатся 113 граждан Украины, в том числе 89 крымских татар», – сказала Денисова на совещании ОБСЕ, передает «Интерфакс».

Омбудсмен отметила, что работа по возвращению граждан Украины домой продолжается.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова также заявила о работе над новым обменом заключенных между Россией и Украиной.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен заключенными между Россией и Украиной в формате 35 на 35.

Газета ВЗГЛЯД писала, что даст России и Украине взаимный обмен заключенными.

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