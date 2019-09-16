Москалькова заявила о работе над новым обменом заключенных между Россией и Украиной

Между Россией и Украиной ведется диалог по поводу нового взаимного освобождения заключенных, заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, отказавшись раскрыть подробности диалога сторон.

«Вопрос обмена является политическим и находится в компетенции внешнеполитического ведомства. Я не занимаюсь формированием списка. По поводу обмена, я включаюсь в тот момент, когда есть уже договоренность спецслужб и МИДов... Я знаю, что работа ведется, диалог такой налажен, но о результатах нужно спрашивать в министерстве иностранных дел», – цитирует РИА «Новости» слова Москальковой в ходе открытой лекции в РГСУ.

По ее словам, аппарат российского омбудсмена ведет совместную работу с уполномоченным Верховной рады Украины по гуманитарной сфере: оказание медицинской помощи, проверка условий и порядка содержания под стражей российских граждан, которые остались на Украине.

7 сентября состоялся взаимный обмен заключенными между Россией и Украиной в формате 35 на 35. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности второго этапа освобождения.

Ранее Москалькова предложила новый механизм для обменов между Россией и Украиной.

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