Москалькова предложила новый механизм для обменов между Россией и Украиной

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова после обмена удерживаемых лиц предложила странам заключить соглашение о прекращении на паритетных началах уголовного преследования в отношении граждан обеих стран, чтобы возвращать их домой.

«Представляется целесообразным в перспективе выйти на заключение межгосударственного соглашения об урегулировании правового положения лиц, имеющих гражданство России и Украины, и желающих вернуться домой, которое в том числе могло бы правовыми средствами разрешить вопросы о прекращении в отношении них уголовного преследования на паритетных началах», – передает ее заявление ТАСС.

В субботу состоялось взаимное возвращение граждан Украины и России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала случившееся очень важным шагом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что были выполнены все его договоренности с президентом России Владимиром Путиным, и объявил о планах проведения второго этапа возвращения граждан.

Позже Путин и Зеленский поговорили по телефону.

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