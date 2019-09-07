Путин поговорил с Зеленским по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила пресс-служба Кремля.

В Кремле уточнили, что телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

«Дана позитивная оценка освобождению и передаче удерживавшихся на Украине и в России лиц. Акцентирован прежде всего гуманитарный аспект этой акции, имеющей большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

При обсуждении проблематики внутриукраинского урегулирования главы государств подчеркнули важность соблюдения режима прекращения огня, а также последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения противоборствующих сторон, сообщили в Кремле.

«В ходе обмена мнениями относительно перспектив организации саммита «нормандской четверки» президентом России отмечена необходимость продолжения всесторонней подготовительной работы с тем, чтобы очередная встреча в этом формате была результативной и реально способствовала выполнению имеющихся договоренностей на высшем уровне, прежде всего – минского «Комплекса мер», – добавляется в сообщении.

Отмечается, что президенты условились о дальнейших контактах.

Напомним, в субботу состоялось взаимное возвращение граждан Украины и России. В Кремле приветствовали возвращение россиян домой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала случившееся очень важным шагом.

После этого Зеленский заявил о выполнении всех договоренностей с Путиным, а также объявил о планах проведения второго этапа возвращения граждан Украины.

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