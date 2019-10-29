В Швеции назвали Россию «историческим врагом»

Шведские СМИ на фоне последних событий в Сирии назвали Россию «историческим врагом».

Шведское издание Dagens Nyheter на фоне последних событий в Сирии, связанных с провалом США и действиями России, выпустило материал о «победе Владимира Путина в Сирии», которую журналисты ставят в противовес бегству США.

«В этой драме главным победителем стала Россия – исторический враг», – передает «РЕН ТВ» текст статьи.

По мнению автора статьи, НАТО не имело запасного варианта после вывода американских войск.

В статье также подчеркивается, что все больше стран желают наладить экономическое сотрудничество с Россией, а необходимость санкций ставится под вопрос.

В понедельник газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что решение президента США Дональда Трампа убить лидера ИГИЛ* прямо связано с поведением России.

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