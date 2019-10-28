Решение Трампа убить лидера ИГИЛ прямо связано с поведением России

Взгляд
28 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 22:09  |  vz.ru
Разделы

Украина напрасно обвиняет Россию в крахе своей энергетики

Украина перекладывает вину за беды своих шахтеров на РоссиюФото: Виктор Драчев/ТАСС
Уголь и электроэнергия из России наносят «огромный вредоносный удар» по украинской экономике, так что шахтеров уволят по мере закрытия шахт и электростанций. С такими обвинениями в адрес Москвы выступили в Киеве. К сожалению, украинской угольной отрасли и шахтерам действительно уготовлена незавидная судьба. Только виновников этого украинским чиновникам стоит искать в зеркале. Подробности...
Перейти а раздел…

Андрей Козырев потерял в Америке нравственные истины

В 1992 году Андрей Козырев встречался в Москве с Ричардом Никсоном и заявил об отсутствии у России национальных интересовФото: Кузьмин Валентин/Фотохроника ТАСС
Граждане России вмешиваются в американскую внутреннюю политику. Теперь это доказанный факт – бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев опубликовал в The New York Times статью с призывом к импичменту Дональду Трампу. Проживающий во Флориде Козырев обличает не только президента США, но и нынешнюю Россию, и СССР, призывая Америку снова стать «маяком нравственной истины». Подробности...
Перейти а раздел…

Российской медицине не хватает доверия и денег

Врачи стали бояться пациентов, а пациенты — врачей Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Главными проблемами здравоохранения в России остаются дефицит кадров и их подготовка, доступность медицинских услуг, а также непростые взаимоотношения между пациентами, врачами и надзорными органами. Эксперты отмечают, что сейчас власти стали уделять медицине особенно много внимания, и напоминают: врач должен не только быть сытым, но и чувствовать себя уважаемым человеком. Подробности...
Перейти а раздел…

Победа перонистов в Аргентине выгодна России

Кристина Киршнер возвращается в большую политикуФото: Zuma/ТАСС
На президентских выборах в Аргентине побеждает оппозиционный кандидат Альберто Фернандес. Добиться успеха ему удалось лишь в дуэте с предпоследним президентом страны Кристиной Киршнер, в свое время наладившей диалог с Владимиром Путиным. Фернандес, в отличие от проигравшего Маурисио Макри, не является проамериканским политиком. Как изменится внешнеполитический курс Аргентины и чего ждать Москве от Буэнос-Айреса? Подробности...
Перейти а раздел…

Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
Перейти а раздел…

Трагедия советских диссидентов в их сражении за советскую власть

Дмитрий Ольшанский, публицист
Трагедия советских диссидентов состоит в том, что они – единственные в мире – сражались с советской властью за советскую власть. Им казалось, что они проиграли. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Зачем Лукашенко воюет с войной

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мы наблюдаем, как Александр Лукашенко после идеологических изменений, в общем, «косметического» толка, приступил к по-настоящему фундаментальному процессу – попытке извлечь Великую Отечественную из идейного основания белорусского государства. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Полезное должно стать дешевым

Антон Крылов, журналист
Реально голодающих и недоедающих в современной России практически нет. Зато есть десятки миллионов людей, которые питаются неправильно из-за дешевизны вредных и дороговизны полезных продуктов. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
    Перейти а раздел…

    Референдум о смерти

    Зачем Россия простила Африке 20 млрд долларов долга

    Москва вооружит Балканы

      Перейти а раздел…

      Названа победительница конкурса «Мисс Земля – 2019»

      Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля – 2019» стала уроженка Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель. Церемония награждения прошла в филиппинской столице – Маниле. Анна Бакшеева, которая ранее стала победительницей конкурса «Краса России», вошла в десятку финалисток
      Подробности...
      Обсуждение: 33 комментария

      Ракетоносцы Ту-160 совершили рекордный перелет в Южную Африку

      Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 прибыли в ЮАР, преодолев 11 тысяч километров за 13 часов. Цель визита самолетов, которые называют «Белыми лебедями» – совершенствование боевой выучки при длительных полетах в южных широтах
      Подробности...

      Дамбу прорвало в Красноярском крае

      Прорыв дамбы в Красноярском крае унес жизни 15 человек, столько же считаются пропавшими без вести. Трагедия произошла на технологическом водоеме золотодобывающей артели на реке Сейба
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Чол Сир»: Стартап, который делает Россию чище

        «Первый астраханский монетный двор»: Сувениры своими руками

        «Гусиная столица»: Пример удачного стартапа из глубинки

          Перейти а раздел…
          Должны ли в России неизлечимо больные люди иметь право на эвтаназию?
          • Да

          • Нет

          Вы уверены в надежности «ядерного щита» России?
          • Да

          • Нет

          В каком союзе вы хотели бы жить?
          • В Советском Союзе

          • В Европейском союзе

          • В Евразийском союзе

          • В другом (указать в комментариях)

          • Я противник союзов

            Перейти а раздел…

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Еврокомиссия заявила о неготовности России идти на уступки по газу
              Путин наградил спасшую пассажиров Ан-24 бортпроводницуПольша заявила о задержании «российского шпиона»Трамп назвал Зеленского «новым российским президентом»В Удмуртии во время прогулки умерла двухлетняя девочка
              Трамп пообещал опубликовать видео ликвидации главаря ИГАмерика угрожает применять силу к претендентам на нефтяные поля в СирииРоссия и Малайзия заключили «мягкий контракт» на 10 лайнеров МС-21Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции
              Белоруссия потребовала у структуры ЕАЭС 200 млн долларовВ Калининграде предложили способ увековечить память об Алексее ЛеоновеРоссийский школьник запомнил более 13 тыс. знаков числа пиЛолита потребует признать свой брак фиктивным

              недружественный жест


              Болгария высылает российского дипломата

              не природный газ


              Украина нашла чем заполнить ГТС после остановки российского транзита газа

              мир хоккея


              Лидер сборной России оказался гражданином США

              Видео

              беды шахтеров


              Украина напрасно обвиняет Россию в крахе своей энергетики

              «гибридные угрозы»


              Прибалтику трясет от маек с Путиным и «русских солдатиков»

              Ключевая ставка


              Агрессивное поведение Центробанка поможет российской экономике

              Незаконная добыча


              На репутации США появилось сирийское нефтяное пятно

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Римская идея


              Владимир Можегов: Вечный Рим против идеологии нового Карфагена

              Собственная победа


              Геворг Мирзаян: Что выиграла Америка от предательства курдов

              Миграционная политика


              Глеб Простаков: Россия проигрывает борьбу за чистое золото Украины

              на ваш взгляд


              Должны ли в России неизлечимо больные люди иметь право на эвтаназию?

              Решение Трампа убить лидера ИГИЛ прямо связано с поведением России

              Опознать террориста удалось только благодаря экспресс-анализу ДНК   28 октября 2019, 22:00
              Фото: EPA/ТАСС
              Текст: Евгений Крутиков

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Соединенные Штаты наконец убили человека, который уже много раз объявлялся убитым, но всегда потом оказывался живым - лидера ИГИЛ* аль-Багдади. Почему это было сделано именно сейчас, причем столь кинематографическим образом, какое отношение к этой ликвидации имеет Россия - и что изменит уничтожение лидера ИГИЛ на Ближнем Востоке?

              Президент США Дональд Трамп подтвердил поступившие ранее данные о гибели одного из духовных лидеров и идеологов ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади. «США привлекли к ответственности «террориста номер один». Абу Бакр аль-Багдади мертв», — сказал он, выступая в прямом эфире американских телеканалов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «уничтожение Абу Бакра аль-Багдади — большой вклад президента Трампа в борьбу с терроризмом».

              По словам Трампа, спецназ провел «опасную и смелую» операцию на северо-востоке Сирии, во время которой уничтожил большое количество боевиков и подручных аль-Багдади. Среди них две жены главаря ИГИЛ в поясах смертников, которые не сработали. «Но тот факт, что они мертвы, а на них были пояса, сильно усложнил ситуацию для наших людей, потому что никогда не знаешь, что произойдет. Они не взорвались, но они погибли», — сказал Трамп. Кроме того, США взяли в плен нескольких боевиков. Спецназу также удалось освободить одиннадцать детей.

              В операции участвовали восемь вертолетов. Американский президент отметил, что они летели «очень низко и быстро» и встретились с локальным огнем, который «был очень быстро подавлен». «Мы думаем, это были случайные люди, которым, как мне кажется, просто не нравится смотреть на вертолеты», — сказал Трамп, что, конечно, по-своему трогательно.

              Говоря о пострадавших, президент рассказал об эвакуации «одной прекрасной собаки», которая проделала «отличную работу». Кроме того, США планировали использовать робота, но он не понадобился. Позднее глава Пентагона Марк Эспер заявил о «небольших ранениях» двух американских солдат. По словам президента США, тело главаря ИГИЛ было сильно обезображено. Тем не менее, аль-Багдади удалось «быстро и точно идентифицировать по экспресс-анализу ДНК».

              Трамп сообщил, что за террористом наблюдали последние две недели, он постоянно менял свои намерения, а потом осел в большом жилом комплексе, где было много подземных туннелей. Трамп отметил, что все ходы были тупиковыми, кроме одного, но «мы и его прикрыли».

              Президент США поблагодарил Россию, Турцию и Ирак за помощь в ликвидации главаря ИГИЛ. По его словам, Россия «отлично повела себя», пропустив американские вертолеты над контролируемой ей территорией Сирии. Трамп не сообщил, откуда прилетел спецназ, участвовавший в операции, но уточнил, что речь идет о базе «в дружественной стране» (позже Иордания заявила, что американский спецназ стартовал с ее территории). При этом он отметил, что Россия не знала заранее, какую миссию выполняют США. «Я также хочу поблагодарить сирийских курдов за поддержку, которую они смогли оказать нам в этой очень опасной миссии», — сказал Трамп. Глава американского государства также рассказал, что наблюдал за спецоперацией в прямом эфире из ситуационного центра Белого дома. «Это было как смотреть кино», — пояснил он.

              Как обычно бывает в таких случаях, история постепенно стала обрастать деталями. Сперва появились сообщения, что данные о местопребывании и перемещениях аль-Багдади поступили от одной из его жен, которая находилась «в компетенции» иракской контрразведки. Другим источником данных якобы стал Исмаил аль-Атауи, бывший помощник и связной имама, который ранее был захвачен турецкой контрразведкой, но передан также иракцам, которые и проводили первичные допросы. Аль-Атауи якобы и показал, что аль-Багдади проводит совещания на пикапах и микроавтобусах, груженных овощами. Как эти данные помогли «загнать в тоннель» и штурмовать здание (по словам Трампа, спецназу потребовалось пробивать какую-то стену) – не ясно.

              Само внезапное появление в медийном поле ликвидации главаря ИГИЛ в принципе понятно. После заключения российско-турецкого соглашения в Сочи и его успешной реализации на земле на Белом доме не оттоптался разве что очень ленивый комментатор.

              «Победа Путина», «поражение Трампа» — это самое мягкое, что уже почти неделю говорится в западном информационном поле. Привычная в такой ситуации реакция американского руководства, отработанная годами: сделать что-то по-голливудски броское и доступное пониманию.

              Ничего заумного, требующего изучения карты или этнографического справочника. Мы пришли, он умер, мы спасли мир. При этом для американской аудитории любые внешнеполитические и военные события крайне персонифицированы. Они действительно думают, что с уничтожением отдельно взятого «деревенского имама» наступает глобальная победа в войне с терроризмом и джихадизмом. Так уже было и с Бен Ладеном, и Айваном аль-Завахири.

              Но российско-турецкие договоренности по контролю над границей и выводу некоторых курдских частей из приграничной зоны никак не имели в виду унижение Соединенных Штатов или ее президента. Никто и не думал загонять Вашингтон в угол, надевать на него клоунский колпак, обсыпать перьями и весело тыкать в него в этом углу сучковатой палкой. Американцы сами себя загнали в этот угол и сами вывалялись в перьях «насмерть продуманной» политики на Ближнем Востоке, проводимой десятилетиями.

              Все это понятно, и к этому все привыкли. Привыкли все и к традиционно американским способам «решать проблемы» и перетягивать на себя внимание аудитории. Поэтому нет удивительного, что лавры уничтожения «террориста номер один» были отданы им. Ну, или ими захвачены – уже не важно.

              Это ведь американцы придумали «должность» «террориста №1», и произвольно назначают на нее кого хотят. С практической же точки зрения жизнь или смерть Абу Бакра аль-Багдади никакого значения уже не имеет – так пусть восстанавливают свое реноме как хотят или как умеют. Нет необходимости ставить им палки в колеса. В конце концов, борьба с терроризмом - едва ли не последняя сфера мировой безопасности, где сохраняется хоть какое-то сотрудничество между Москвой и Вашингтоном.

              У Абу Бакра аль-Багдади не было будущего с того момента, как в 2014 году нищий скромный богослов Ибрахим Аввад аль-Бадри, живший в пристройке к мечети в бедняцком районе Багдада, объявил себя халифом и потомком пророка Мухаммада Абу Бакром аль-Багдади аль-Хусейни аль-Хашими аль-Кураши. Это было само по себе богохульством (он ни разу не принадлежал к племени курейшитов и не был родственником хашимитских королей Иордании – реальных потомков Мухаммада). Шли на его проповеди те, кому уже было совсем невмоготу и от американского оккупационного режима, и от полной разрухи, в которой десятилетиями жил Ирак.

              На первом этапе даже некоторые российские комментаторы считали идеологию ИГИЛ лишь ответной реакцией на оккупацию Ирака. Формой национализма, а не джихадизма, тем более что основу офицерского корпуса ИГИЛ составляли бывшие иракские военные и «баасисты».

              В этом находили даже что-то «прогрессивное», пока «шариат в действии» не отряхнул эту пыль с мозгов экспертов. Но самозванный «потомок пророка» был не воином, а проповедником, с его гибелью не умерли окончательно его проповеди.

              Можно спрогнозировать, что почти наверняка скоро в каком-нибудь другом городе или даже регионе появится новый «деревенский имам», который снова «поднимет черное знамя джихада» и поведет неофитов в «рай под тенью сабель». Да, «скрытый имам», мессия — все-таки шиитская традиция, но у суннитов отсутствует четкая религиозная иерархия, и любой проповедник с автоматом в компетенции присвоить себе самозванные полномочия «первого лица». Эта музыка будет вечной, если что-то в мироустройстве не поменять.

              Конечно, мир без Абу Бакр аль-Багдади выглядит заметно лучше, чем при нем. Отказывать американцам в том, что они оказали услугу цивилизации, нет никакого смысла. Но надо помнить, что с военной точки зрения с уничтожением «имама халифата» ничего не изменилось.

              Военная инфраструктура джихадистов в «заповеднике Идлиб» осталась неизменной, и уничтожать ее придется сирийским правительственным войскам при содействии РФ и частично Турции. А никак не американцам.

              Та же история с политической ситуацией в регионе. Восстанавливать государственность Сирии в полном объеме опять же будут сами сирийцы при посильной помощи России и других заинтересованных сторон, а не американцы. А Ближний Восток в целом – это вообще другая проблема, в которой еще десятилетиями теперь разбираться после всего того, что там наворотили другие мессии, только протестантские.

              Сотрудничать с США в вопросах борьбы с терроризмом жизненно необходимо всем сторонам (как и Вашингтону необходимо сотрудничать с Россией). Любой шаг, любое действие, ведущие хоть к какому-то ослаблению влияния джихадистской идеологии, следует приветствовать.

              Военное и политическое урегулирование ситуации в Сирии все равно останется приоритетом и для Дамаска, и для Москвы. А частности (типа судьбы отдельно взятых имамов или полевых командиров) могут быть предметом как договоренности, так и тактической инициативы. Есть цели поважнее самозванного халифа.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............