Решение Трампа убить лидера ИГИЛ прямо связано с поведением России

Соединенные Штаты наконец убили человека, который уже много раз объявлялся убитым, но всегда потом оказывался живым - лидера ИГИЛ* аль-Багдади. Почему это было сделано именно сейчас, причем столь кинематографическим образом, какое отношение к этой ликвидации имеет Россия - и что изменит уничтожение лидера ИГИЛ на Ближнем Востоке?

Президент США Дональд Трамп подтвердил поступившие ранее данные о гибели одного из духовных лидеров и идеологов ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади. «США привлекли к ответственности «террориста номер один». Абу Бакр аль-Багдади мертв», — сказал он, выступая в прямом эфире американских телеканалов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «уничтожение Абу Бакра аль-Багдади — большой вклад президента Трампа в борьбу с терроризмом».

По словам Трампа, спецназ провел «опасную и смелую» операцию на северо-востоке Сирии, во время которой уничтожил большое количество боевиков и подручных аль-Багдади. Среди них две жены главаря ИГИЛ в поясах смертников, которые не сработали. «Но тот факт, что они мертвы, а на них были пояса, сильно усложнил ситуацию для наших людей, потому что никогда не знаешь, что произойдет. Они не взорвались, но они погибли», — сказал Трамп. Кроме того, США взяли в плен нескольких боевиков. Спецназу также удалось освободить одиннадцать детей.

В операции участвовали восемь вертолетов. Американский президент отметил, что они летели «очень низко и быстро» и встретились с локальным огнем, который «был очень быстро подавлен». «Мы думаем, это были случайные люди, которым, как мне кажется, просто не нравится смотреть на вертолеты», — сказал Трамп, что, конечно, по-своему трогательно.

Говоря о пострадавших, президент рассказал об эвакуации «одной прекрасной собаки», которая проделала «отличную работу». Кроме того, США планировали использовать робота, но он не понадобился. Позднее глава Пентагона Марк Эспер заявил о «небольших ранениях» двух американских солдат. По словам президента США, тело главаря ИГИЛ было сильно обезображено. Тем не менее, аль-Багдади удалось «быстро и точно идентифицировать по экспресс-анализу ДНК».

Трамп сообщил, что за террористом наблюдали последние две недели, он постоянно менял свои намерения, а потом осел в большом жилом комплексе, где было много подземных туннелей. Трамп отметил, что все ходы были тупиковыми, кроме одного, но «мы и его прикрыли».

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Президент США поблагодарил Россию, Турцию и Ирак за помощь в ликвидации главаря ИГИЛ. По его словам, Россия «отлично повела себя», пропустив американские вертолеты над контролируемой ей территорией Сирии. Трамп не сообщил, откуда прилетел спецназ, участвовавший в операции, но уточнил, что речь идет о базе «в дружественной стране» (позже Иордания заявила, что американский спецназ стартовал с ее территории). При этом он отметил, что Россия не знала заранее, какую миссию выполняют США. «Я также хочу поблагодарить сирийских курдов за поддержку, которую они смогли оказать нам в этой очень опасной миссии», — сказал Трамп. Глава американского государства также рассказал, что наблюдал за спецоперацией в прямом эфире из ситуационного центра Белого дома. «Это было как смотреть кино», — пояснил он.

Как обычно бывает в таких случаях, история постепенно стала обрастать деталями. Сперва появились сообщения, что данные о местопребывании и перемещениях аль-Багдади поступили от одной из его жен, которая находилась «в компетенции» иракской контрразведки. Другим источником данных якобы стал Исмаил аль-Атауи, бывший помощник и связной имама, который ранее был захвачен турецкой контрразведкой, но передан также иракцам, которые и проводили первичные допросы. Аль-Атауи якобы и показал, что аль-Багдади проводит совещания на пикапах и микроавтобусах, груженных овощами. Как эти данные помогли «загнать в тоннель» и штурмовать здание (по словам Трампа, спецназу потребовалось пробивать какую-то стену) – не ясно.

Само внезапное появление в медийном поле ликвидации главаря ИГИЛ в принципе понятно. После заключения российско-турецкого соглашения в Сочи и его успешной реализации на земле на Белом доме не оттоптался разве что очень ленивый комментатор.

«Победа Путина», «поражение Трампа» — это самое мягкое, что уже почти неделю говорится в западном информационном поле. Привычная в такой ситуации реакция американского руководства, отработанная годами: сделать что-то по-голливудски броское и доступное пониманию.

Ничего заумного, требующего изучения карты или этнографического справочника. Мы пришли, он умер, мы спасли мир. При этом для американской аудитории любые внешнеполитические и военные события крайне персонифицированы. Они действительно думают, что с уничтожением отдельно взятого «деревенского имама» наступает глобальная победа в войне с терроризмом и джихадизмом. Так уже было и с Бен Ладеном, и Айваном аль-Завахири.

Но российско-турецкие договоренности по контролю над границей и выводу некоторых курдских частей из приграничной зоны никак не имели в виду унижение Соединенных Штатов или ее президента. Никто и не думал загонять Вашингтон в угол, надевать на него клоунский колпак, обсыпать перьями и весело тыкать в него в этом углу сучковатой палкой. Американцы сами себя загнали в этот угол и сами вывалялись в перьях «насмерть продуманной» политики на Ближнем Востоке, проводимой десятилетиями.

Все это понятно, и к этому все привыкли. Привыкли все и к традиционно американским способам «решать проблемы» и перетягивать на себя внимание аудитории. Поэтому нет удивительного, что лавры уничтожения «террориста номер один» были отданы им. Ну, или ими захвачены – уже не важно.

Это ведь американцы придумали «должность» «террориста №1», и произвольно назначают на нее кого хотят. С практической же точки зрения жизнь или смерть Абу Бакра аль-Багдади никакого значения уже не имеет – так пусть восстанавливают свое реноме как хотят или как умеют. Нет необходимости ставить им палки в колеса. В конце концов, борьба с терроризмом - едва ли не последняя сфера мировой безопасности, где сохраняется хоть какое-то сотрудничество между Москвой и Вашингтоном.

У Абу Бакра аль-Багдади не было будущего с того момента, как в 2014 году нищий скромный богослов Ибрахим Аввад аль-Бадри, живший в пристройке к мечети в бедняцком районе Багдада, объявил себя халифом и потомком пророка Мухаммада Абу Бакром аль-Багдади аль-Хусейни аль-Хашими аль-Кураши. Это было само по себе богохульством (он ни разу не принадлежал к племени курейшитов и не был родственником хашимитских королей Иордании – реальных потомков Мухаммада). Шли на его проповеди те, кому уже было совсем невмоготу и от американского оккупационного режима, и от полной разрухи, в которой десятилетиями жил Ирак.

На первом этапе даже некоторые российские комментаторы считали идеологию ИГИЛ лишь ответной реакцией на оккупацию Ирака. Формой национализма, а не джихадизма, тем более что основу офицерского корпуса ИГИЛ составляли бывшие иракские военные и «баасисты».

В этом находили даже что-то «прогрессивное», пока «шариат в действии» не отряхнул эту пыль с мозгов экспертов. Но самозванный «потомок пророка» был не воином, а проповедником, с его гибелью не умерли окончательно его проповеди.

Можно спрогнозировать, что почти наверняка скоро в каком-нибудь другом городе или даже регионе появится новый «деревенский имам», который снова «поднимет черное знамя джихада» и поведет неофитов в «рай под тенью сабель». Да, «скрытый имам», мессия — все-таки шиитская традиция, но у суннитов отсутствует четкая религиозная иерархия, и любой проповедник с автоматом в компетенции присвоить себе самозванные полномочия «первого лица». Эта музыка будет вечной, если что-то в мироустройстве не поменять.

Конечно, мир без Абу Бакр аль-Багдади выглядит заметно лучше, чем при нем. Отказывать американцам в том, что они оказали услугу цивилизации, нет никакого смысла. Но надо помнить, что с военной точки зрения с уничтожением «имама халифата» ничего не изменилось.

Военная инфраструктура джихадистов в «заповеднике Идлиб» осталась неизменной, и уничтожать ее придется сирийским правительственным войскам при содействии РФ и частично Турции. А никак не американцам.

Та же история с политической ситуацией в регионе. Восстанавливать государственность Сирии в полном объеме опять же будут сами сирийцы при посильной помощи России и других заинтересованных сторон, а не американцы. А Ближний Восток в целом – это вообще другая проблема, в которой еще десятилетиями теперь разбираться после всего того, что там наворотили другие мессии, только протестантские.

Сотрудничать с США в вопросах борьбы с терроризмом жизненно необходимо всем сторонам (как и Вашингтону необходимо сотрудничать с Россией). Любой шаг, любое действие, ведущие хоть к какому-то ослаблению влияния джихадистской идеологии, следует приветствовать.

Военное и политическое урегулирование ситуации в Сирии все равно останется приоритетом и для Дамаска, и для Москвы. А частности (типа судьбы отдельно взятых имамов или полевых командиров) могут быть предметом как договоренности, так и тактической инициативы. Есть цели поважнее самозванного халифа.