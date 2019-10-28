Останки аль-Багдади доставили на военную базу США в Ираке

Останки главаря запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*» Абу Бакра аль-Багдади перевезли на военную базу США в Ираке Айн-аль-Асад из сирийского Идлиба, сообщили СМИ.

Останки аль-Багдади перевезены по воздуху на американскую военную базу в Ираке Айн-аль-Асад с места операции по его уничтожению в деревне Бариша в сирийской провинции Идлиб, передает RT.

Ранее в понедельник канал CNN утверждал, что останки аль-Багдади могут быть сброшены в море

Напомним, в воскресенье президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади.

В Минобороны потребовали от США доказательств ликвидации главаря запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство**», подчеркнув, что не располагают достоверной информацией о проведении «операции по очередному «уничтожению» террориста.

Тем временем сирийский политолог сделал предположение о реальной судьбе аль-Багдади.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что изменится после очередной «смерти» главаря террористов.

Между тем, как пишет ФАН, заявление Трампа о ликвидации аль-Багдади является, мягко говоря, далеко не первым сообщением о «смерти» главаря ИГ*. Так, 26 февраля 2015 года канал «Аль-Арабия» сообщил, что аль-Багдади «возможно погиб» в результате авиаудара возглавляемой США коалиции по иракскому району Аль-Каим.

В марте 2015-го аль-Багдади якобы «умер» в больнице сирийского города Эр-Ракка от тяжелого ранения, полученного, опять же, в результате авиаудара сил прозападной коалиции.

В следующий раз авиаудар сил прозападной коалиции «убил» главаря ИГ 14 июня 2016 года.

3 октября того же года аль-Багдади «насмерть отравили».

10 июня 2017 года сирийские СМИ объявили, что аль-Багдади в который раз «погиб в результате авиаудара».

Следующим 11 июля 2017-го «похоронил» «халифа» иракский телеканал «Ас-Сумария».

12 февраля 2018 года СМИ сообщили, что главарь террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади «находится при смерти» в одном из полевых госпиталей экстремистов в Сирии.

Всего с 2015 года главарь ИГ «погибал» не менее 16 раз – в среднем по четыре раза в год.