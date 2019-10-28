В США придумали способ избавиться от тела аль-Багдади

Американская телекомпания CNN утверждает, что останки главаря террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади могут быть сброшены в море.

Об этой сообщил неназванный осведомленный источник телекомпании, передает ТАСС.

Тем временем помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телекомпании NBC заявил, что с останками аль-Багдади могут поступить так же, как с телом главаря запрещенной в РФ террористической группировки «Аль-Каида» Усамы бен Ладена.

По версии американских властей, 2 мая 2011 года Усама бен Ладен, которого в Вашингтоне считают главным организатором терактов 11 сентября 2001 года, был ликвидирован спецназом ВМС США в своем доме в пакистанском Абботабаде, после чего его тело, как заявлялось, было сброшено в Аравийское море.

В воскресенье президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади.

В Минобороны потребовали от США доказательств ликвидации главаря запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*», подчеркнув, что не располагают достоверной информацией о проведении «операции по очередному «уничтожению» террориста.

Тем временем сирийский политолог сделал предположение о реальной судьбе аль-Багдади.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что изменится после очередной «смерти» главаря террористов.