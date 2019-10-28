Курды заявили об уничтожении в Сирии главного помощника главаря ИГ

Бойцы курдских отрядов, входящих в коалицию «Силы демократической Сирии» (СДС), в воскресенье ликвидировали одного из ближайших сподвижников главаря террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, сообщил командующий СДС Мазлюм Абди (Кобани).

По его словам, операция проводилась совместно с американскими военными в районе Айн-эль-Бейда в окрестностях пограничного города Джераблус на севере Сирии. Абди сообщил, что в результате был уничтожен официальный представитель ИГ* Абу Хасан аль-Мухаджир, который считался правой рукой аль-Багдади, передает ТАСС.

В апреле прошлого года Абу Хасан аль-Мухаджир призывал к атакам на арабские страны.

В воскресенье Дональд Трамп объявил о ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство*» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Американский лидер выразил благодарность России и другим странам за помощь американцам.

Россия усомнилась в реальности самой операции в отношении главаря ИГ и ее успехе, а также потребовала от США доказательств ликвидации аль-Багдади.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что изменится после смерти главаря ИГ.