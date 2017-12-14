ИГ призвало к нападениям на арабские страны

Один из лидеров «Исламского государства*» Абу аль-Хасан аль-Мухаджир в первом за последние 10 месяцев заявлении призвал своих сторонников к атакам на арабские страны.

Заявление аль-Мухаджира стало первым с июня 2017 года, когда он призывал к организации терактов в Европе и Северной Африке. Заявление было сделано на фоне потери «Исламским государством*» позиций на своей основной территории в Сирии и Ираке.

В почти часовой аудиозаписи боевик призвал своих сторонников перенаправить гнев на лидеров арабских стран, которых он назвал «отступниками». Этот термин ИГ* использует для обозначения соотечественников-суннитов, которые отклонились от своей интерпретации веры, пишет New York Times.

Аль-Мухаджир настаивает, что «нет разницы» между борьбой с лидерами Саудовской Аравии, Египта, Ирана и Палестины и их союзниками – США, Россией и странами Европы. Более того, по словам боевика, представители арабских стран заслуживают того, чтобы к ним относились более жестко, поскольку они сами «более жестоко настроены по отношению к исламу».

Тем временем «Исламское государство» взяло на себя ответственность за нападения смертника на центр регистрации избирателей в Кабуле в воскресенье. Жертвами теракта стал 31 человек, передает «Интерфакс».

Выборы в парламент Афганистана и органы местного самоуправления намечены на октябрь, регистрация избирателей для участия в них началась 14 апреля.

Также на прошлой неделе Федеральной службой безопасности России была вскрыта и пресечена преступная деятельность сторонника международной террористической организации «Исламское государство», планировавшего теракты в стране.