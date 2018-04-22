При двух взрывах в избирательских центрах в Афганистане погибли почти 40 человек

В Афганистане произошел еще один взрыв в другом центре регистрации избирателей – в провинции Баглан на северо-востоке страны; в результате двух происшествий погибло почти 40 человек.

Взрыв в городе Пули-Хумри прогремел примерно в 12.00 по местному времени (11.00 мск). Среди жертв и пострадавших есть женщины и дети. Погибли семь человек, еще 10 получили ранения, передает РИА «Новости».

Перед этим взрыв произошел у центра для регистрации избирателей в Кабуле. По последним данным, в результате этого инцидента погиб 31 человек, более 50 получили ранения.

Ответственность за взрыв взяло «Исламское государство*».