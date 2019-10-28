Кремль отреагировал на возможное уничтожение аль-Багдади

Кремль полагает, что можно говорить о серьезном вкладе президента США Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом, если подтвердятся данные о ликвидации американцами главаря запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*» Абу Бакра аль-Багдади, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Если действительно, наши военные видели в зоне американские самолеты и видели в зоне беспилотники, которые могли там работать», – передает ТАСС слова Пескова.

Он добавил, что «если действительно эта информация подтверждается о ликвидации аль-Багдади, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента Соединенных Штатов Америки в борьбу с международным терроризмом».

Представитель Кремля заверил: «Сама по себе новость [сообщение Трампа о ликвидации аль-Багдади] не может вызвать негативной реакции российских властей».

Напомним, в воскресенье президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади.

В Минобороны потребовали от США доказательств ликвидации главаря запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство**», подчеркнув, что не располагают достоверной информацией о проведении «операции по очередному «уничтожению» террориста.

Тем временем сирийский политолог сделал предположение о реальной судьбе аль-Багдади.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что изменится после очередной «смерти» главаря террористов.

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