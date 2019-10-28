Украина задумалась о заполнении ГТС водородом

В случае провала переговоров Нафтогаза с Газпромом о продлении контракта по транзиту газа через территорию Украины газотранспортная система страны может быть заполнена водородом, сообщил исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Водород в ГТС собираются использовать для того, чтобы сохранить энергию, произведенную с помощью ветра или солнца. Аналогичная практика использования газотранспортной системы для хранения и транспортировки водорода применяют в некоторых странах Европы, сообщает «Страна».

Еще один вариант – по этим трубам может проходить транзит газа из Румынии и Словакии в Польшу. Витренко утверждает, что Румыния может экспортировать свой газ через Украину в Европу, так добывает голубого топлива больше, чем потребляет.

Оба альтернативных вариантов, отметил Витренко, не будут приносить столько же дохода государству, как транзит российского газа. В случае, если договор не будет заключен, пострадают экономики обеих стран, но больше – украинская.

Ранее Киев заявил об обязанности Газпрома использовать украинскую ГТС в 2020 году.

Премьер Украины Алексей Гончарук говорил, что Киев не согласен продлевать контракт по транзиту газа с Россией на один год. По его словам, Украина собирается подписать долгосрочный договор «по европейским правилам». Кроме того, «Нафтогаз Украины» предложил Газпрому тарифы на транзит на ближайшие пять лет.