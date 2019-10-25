Киев заявил об обязанности Газпрома использовать украинскую ГТС в 2020 году

Учитывая контрактные обязательства Газпрома по поставкам газа, России «придется» в 2020 году прокачивать «голубое топливо» через украинскую газотранспортную систему, заявил зампредседателя Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб.

Сологуб рассказал, что в своих прогнозах Киев якобы учитывает, помимо контрактов Газпрома, объем газа в украинских хранилищах и введение в эксплуатацию трубопроводов в обход страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Сегодня.ua».

«Учитывая все эти факторы, входящие данные, чтобы выполнить свои обязательства, Газпрому придется прокачать через Украину приблизительно 50 млрд кубометров. Как минимум», – сказал зампред Нацбанка Украины.

При этом он признал возможность «временного» прекращения транзита российского газа и рассказал, что в «Нафтогазе» и «Укртрансгазе» к этому «активно готовятся».

Напмоним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев не согласен продлевать контракт по транзиту газа с Россией на один год, так как Украина намерена подписать долгосрочный договор «по европейским правилам».

Также «Нафтогаз Украины» предложил Газпрому тарифы на транзит топлива в Европу на ближайшие пять лет.

Россия, Украина и Еврокомиссия провели в Брюсселе встречу для подготовки к консультациям по транзиту газа 28 октября.

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