Замначальника Куйбышевской железной дороги заподозрили в получении взятки

В отношении замначальника Куйбышевской железной дороги Дмитрия Атякина и еще двух человек заведено уголовное дело по подозрению в получении особо крупной взятки, сообщает Следственный комитет России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрия Атякина и двух его подельников. Действия подозреваемых в зависимости от роли каждого квалифицированы по признакам преступлений... «получение взятки в особо крупном размере» и «посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере», – говорится в сообщении на сайте СК.

«По версии следствия, подозреваемый и его подельники в октябре 2019 года организовали преступную схему по незаконному получению от представителя транспортной компаний 1 млн 200 тыс. рублей за беспрепятственную перевозку продукции по подъездным железнодорожным путям предприятия», – отмечается в сообщении.

В случае отказа передать взятку Атякин угрожал повлиять на расторжение договора и лишить компанию возможности вести свою деятельность. На данные момент ведется следствие, решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам дела. Также начаты следственные действия по установке всех обстоятельств уголовного дела.

Ранее за взятку был задержан глава полиции подмосковного Ступино, а также и.о. начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.