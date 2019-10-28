Главу полиции подмосковного города задержали за взятку

В Подмосковье задержали начальника полиции города Ступино, и и.о. начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«28 октября при получении от гражданина 500 тысяч рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по городскому округу Ступино – начальник полиции, а также исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и двое оперуполномоченных данного подразделения», – пояснила представитель ведомства, передает ТАСС.