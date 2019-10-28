Путин дал поручения по итогам встречи с представителями общественности Дальнего Востока

Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока, состоявшейся 6 сентября.

В частности, как сообщается на сайте Кремля, Путин поручил создать во Владивостоке спортивный комплекс для проведения российских и международных соревнований по экстремальным видам спорта. «Министерству спорта разработать совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики и представить предложения по созданию в регионах, входящих в состав ДФО, спортивных площадок для экстремальных видов спорта, а также по строительству в городе Владивостоке соответствующего международным стандартам спортивного комплекса для проведения российских и международных соревнований по экстремальным видам спорта», – говорится в документе. Свои предложения ведомства должны представить к 15 декабря 2019 года.

Президент также поручил министерству просвещения, министерству науки и высшего образования и Федеральному агентству по делам национальностей при участии Фонда сохранения и изучения родных языков народов России оказать содействие в сохранении и развитии удэгейского языка (распространен в отдельных районах Приморского и Хабаровского краев) и литературы.

Министерство культуры должно будет до 10 января 2020 года отчитаться перед главой государства об оказании поддержки в проведении акции «Великое кино великой страны» и фестиваля телевизионных художественных фильмов «Утро Родины».

Министерству транспорта совместно с администрацией Приморского края поручено представить предложения о создании «школы под парусами» на базе Морского государственного университета им. адмирала Невельского для работы с молодежью, в том числе для изучения морской истории страны. Для этой школы также поручено построить два парусных судна.

Кроме того, Путин потребовал от правительства финансово поддержать Всероссийскую общественную молодежную организацию «Всероссийский студенческий корпус спасателей». «Обеспечить поддержку Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей», предусмотрев в том числе выделение начиная с 2020 года бюджетных ассигнований из федерального бюджета на подготовку и проведение мероприятий по совершенствованию уровня теоретической и практической подготовки добровольцев (волонтеров) в целях приобретения ими знаний и навыков по преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф и предотвращению несчастных случаев, а также на техническое оснащение и экипировку добровольцев (волонтеров)», – говорится в перечне поручений главы государства.

Также Путин ждет до 1 февраля 2020 года от первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко предложения по созданию в Приморском крае филиала мастерской управления «Сенеж». Их нужно подготовить вместе с автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей».

Администрации главы государства надлежит «оказать содействие правительству Сахалинской области в организации и проведении в 2020 году на территории Сахалинской области Всероссийского молодежного патриотического слета».

Президент также поручил определить перечень строек на территории Дальневосточного федерального округа, в смету которых будет заложено привлечение студенческих строительных отрядов. Срок исполнения поручения установлен до 1 января 2020 года.

Также президент поручил до 1 декабря текущего года «оказаться содействие в реализации проекта «Госпрофи.рф», который занимается поиском кадров для госуправления среди молодежи Дальнего Востока.

Еще одно поручение Путина касается проработки мер господдержки программ по изучению современных языков программирования, рассчитанных на широкий круг пользователей, включая студентов, «предусмотрев реализацию соответствующих пилотных проектов на базе образовательных организаций Дальневосточного федерального округа».

Также Путин поручил заняться вопросом реставрации русских воинских захоронений и памятников культуры в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе храма и мемориала в китайском Шэньяне. «Представить предложения по восстановлению и реставрации на территориях стран Азиатско-Тихоокеанского региона памятников истории и культуры, а также бывших культовых, религиозных и мемориальных комплексов, мест массовых захоронений российских воинов и соотечественников, предусмотрев вопросы финансового обеспечения этой деятельности», – говорится в поручении, адресованном МИД, Минкультуры и Минфину совместно с заинтересованными организациями.

Также президент поручил этим ведомствам «при участии Русской православной церкви рассмотреть возможность восстановления исторического облика храма-памятника Христа Спасителя и военного мемориала русским воинам, погибшим в 1900-1905 годах, расположенных в городе Шэньян, и представить соответствующие предложения». Срок исполнения этих поручений установлен до 1 декабря 2019 года.

Кроме того, Путин поручил правительству предусмотреть льготы на оплату авиабилетов детям-инвалидам из ДФО, которые направляются на лечение и обратно. «Правительству РФ рассмотреть вопрос о предоставлении льгот по оплате проезда воздушным транспортом к месту лечения и обратно детей-инвалидов, проживающих в Дальневосточном федеральном округе и имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг», – говорится в документе. Доклад об этом предписано представить до 15 ноября 2019 года.

Также Путин поручил правительству до 1 марта 2020 года подготовить предложения по законодательному урегулированию деятельности по добыче индивидуальными предпринимателями россыпного золота. «Представить предложения по законодательному урегулированию деятельности по добыче индивидуальными предпринимателями россыпного золота, в том числе условий осуществления такой деятельности и порядка сбыта добытого золота государству, а также об усилении ответственности за добычу россыпного золота без лицензии», – говорится в перечне поручений.

Кроме того, Путин поручил правительству до 1 декабря 2019 года представить предложения по механизму создания инженерной инфраструктуры для земельных участков, выделяемых по программе «дальневосточный гектар». Об итогах этой работы правительству необходимо доложить до 1 декабря 2019 года.

Также Путин поручил правительству принять дополнительные меры по оказанию помощи обманутым дольщикам. Также глава государства поручил в рамках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению из-за рубежа в соотечественников «предусмотреть дополнительные меры государственной поддержки лиц, переселяющихся на территории приоритетного заселения в целях осуществления фермерской и иной деятельности в сельской местности».

Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете и поручил обсудить возможность оплачивать газификации жилья из материнского капитала.