Путин поручил рассмотреть возможность использовать маткапитал на газификацию

Президент Владимир Путин поручил изучить возможность использования материнского капитала для оплаты газификации жилья и подключения к водоснабжению.

«Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопросы: о возможности использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, предусмотренного федеральным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", на оплату услуг по газификации жилых помещений, подключению их к централизованным системам водоснабжения, водоотведения либо прокладке автономных систем водоснабжения, водоотведения», – отмечается в поручениях по итогам встречи с представителями общественности по развитию Дальнего Востока, опубликованных на сайте Кремля.

Правительству поручено изучить возможность предоставления льгот на проезд воздушным транспортом для лечения детей-инвалидов, живущих в ДФО и имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора соцуслуг.

В сентябре премьер Дмитрий Медведев сообщил, что материнский капитал в 2020 году составит 466 тыс. рублей.