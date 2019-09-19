Назван размер маткапитала в 2020 году

Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил, что материнский капитал в 2020 году составит 466 тыс. рублей.

«Будем индексировать материнский капитал: в следующем году его размер превысит 466 тыс. рублей. Для этого мы зарезервировали в бюджете 316 млрд рублей», – сказал Медведев, передает РИА «Новости».

Также на заседании правительства рассмотрели вопрос о бюджетах государственных внебюджетных фондов. Медведев сообщил, что и доходы, и расходы фондов будут расти на протяжении трех лет. «Это позволит сделать социальную помощь более адресной и увеличить социальные выплаты», – сказал он.

Кроме того, премьер-министр сообщил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году увеличится на 850 рублей, передает ТАСС.

«Рассмотрим законопроект о повышении минимального размера оплаты труда. В следующем году МРОТ увеличится на 850 рублей и составит 12 тыс. 130 рублей», – заявил Медведев, напомнив, что ежегодно МРОТ устанавливается в размере 100% прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года.

Ранее Владимир Путин призвал следить, чтобы у россиян «не стырили» маткапитал.

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