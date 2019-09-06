Путин призвал следить, чтобы у россиян «не стырили» маткапитал

Президент Владимир Путин, комментируя предложение тратить маткапитал на подключение частных домов к системам газоснабжения и водоотведения, отметил, как важно проследить, чтобы «у людей не стырили эти деньги».

На встрече президента с представителями общественности председатель общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов предложил разрешить тратить маткапитал на обеспечение частных домов базовой инфраструктурой: газоснабжения, водоснабжения, водоотведения.

«Вы знаете, я всегда очень бережно отношусь к этим деньгам, потому что это поддержка женщинам прежде всего, семьям. И у меня всегда такое опасение, что как бы их, эти деньги, у людей не растащили», – сказал президент, передает РИА «Новости».

Он отметил, что понимает, что все, связанное с такой инфраструктурой, является важной составляющей жизни семей. В системе ЖКХ очень много проблем, важно, чтобы «у людей не стырили эти деньги», уточнил Путин.

«Давайте мы подумаем вместе, не спеша. А так в принципе, конечно, правильное направление», – сказал президент.

В июле министр труда и соцзащиты Максим Топилин не исключил возможности продления программы материнского капитала до 2025 года, но этот вопрос еще не обсуждался на правительственном уровне.

Напомним, программа маткапитала начала действовать в России с 2007 года, ранее ее продлили до конца 2021 года. Сертификат выдают за рождение второго или последующих детей. Размер материнского капитала индексируется и в данный момент составляет 453 тыс. рублей.

В начале сентября Владимир Путин назвал семью с тремя детьми правильной. Президент уже много раз говорил о необходимости роста рождаемости и важности больших семей. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что семья с тремя детьми должна стать нормой, если мы хотим сохранить и развить великую русскую цивилизацию.

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