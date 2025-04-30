Tекст: Елизавета Шишкова

Во время посещения Музея Победы на Поклонной горе президенту России Владимиру Путину показали фильм «В списках не значился», передает ТАСС.

Картина снята Сергеем Коротаевым по одноименной повести Бориса Васильева и приурочена к 80-летию Победы. В рамках просветительского марафона «Знание. Первые» продюсер и исполнитель главной роли Владимир Машков лично рассказал президенту о работе над фильмом.

В фильме также снялись Алена Морилова, Павел Чернышев, Яна Сексте и другие актеры. Картина выйдет в широкий прокат на территории России, Белоруссии и Казахстана 1 мая.

Сюжет ленты начинается с событий 21 июня 1941 года, когда молодой лейтенант Коля Плужников, сыгранный Владиславом Миллером, прибывает в Брест. Его не успевают зачислить в личный состав, а уже утром начинается война – герой принимает свой первый бой, который продолжается десять месяцев. Образ лейтенанта Плужникова, до последнего вздоха сражавшегося с фашистским захватчиком, — это символ мужества советского человека, символ всех неизвестных, безымянных солдат, память о которых живет и по сей день.

«Это тяжелая история, сложная эмоционально и для создателей, и для тех, кто будет смотреть фильм. Однако в этом напоминании о прошлом есть своя невероятная сила, прежде всего, сила осознания того, что это было реально. Также больше всего хотелось, чтобы молодые люди, глядя на своих сверстников, которые защищали эту крепость, спросили себя: «А я бы выдержал? Я бы смог? Есть ли у меня такая вера в свою страну? Могу ли я пожертвовать собой ради других?» Для этого и существует кино — оно как зеркало, отражающее человеческую жизнь. Часто дети и молодежь, смотря на экран, выбирают себе героев и начинают им подражать. Вот здесь этот момент, мне кажется, очень важен — почувствовать природу русского духа», — отметил Владимир Машков.