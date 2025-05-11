Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.0 комментариев
Эрдоган заявил о готовности Турции организовать переговоры по Украине
Анкара готова сыграть активную роль для достижения перемирия и установления долгосрочного мира на Украине, сообщил турецкий лидер Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
По словам Эрдогана, «на пути к прекращению войны между Украиной и Россией наступил исторический переломный момент, что необходимо использовать эту возможность и что Турция готова внести любой вклад, включая организацию переговоров, для обеспечения прекращения огня и прочного мира», передает ТАСС.
Он отдельно подчеркнул важность продолжения сотрудничества в вопросах возобновления постоянных мирных переговоров между Украиной и Россией и восстановления Украины.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что планирует обсудить с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной.
Накануне глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова взять на себя функции по наблюдению за соблюдением перемирия и поддерживает прекращение боевых действий без предварительных условий.