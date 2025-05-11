  • Новость часаЭрдоган сообщил Путину о готовности Турции принять переговоры по Украине
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия и Турция успели навоеваться, но не успели наговориться

    Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как сосуществуют война и мир

    Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.

    2 комментария
    Дмитрий Соколов-Митрич Дмитрий Соколов-Митрич Победа наших дедов – это подвиг милосердия

    Что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм? С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.

    15 комментариев
    11 мая 2025, 13:46 • Новости дня

    Эрдоган заявил о готовности Турции организовать переговоры по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Анкара готова сыграть активную роль для достижения перемирия и установления долгосрочного мира на Украине, сообщил турецкий лидер Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

    По словам Эрдогана, «на пути к прекращению войны между Украиной и Россией наступил исторический переломный момент, что необходимо использовать эту возможность и что Турция готова внести любой вклад, включая организацию переговоров, для обеспечения прекращения огня и прочного мира», передает ТАСС.

    Он отдельно подчеркнул важность продолжения сотрудничества в вопросах возобновления постоянных мирных переговоров между Украиной и Россией и восстановления Украины.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что планирует обсудить с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной.

    Накануне глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова взять на себя функции по наблюдению за соблюдением перемирия и поддерживает прекращение боевых действий без предварительных условий.

    11 мая 2025, 02:46 • Новости дня
    Лукьянов: Москва сделала элегантный ход в ответ на ультиматум Европы и Киева

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сделал «элегантный ход» в ответ на «ультиматум» Украины и Европы, заявил политолог Федор Лукьянов, комментируя предложение Москвы возобновить стамбульские переговоры.

    «Элегантный ход в ответ на то, что в Киеве и Европе назвали ультиматумом. Возобновить стамбульские переговоры – прямые и без предварительных условий. С того места, на чём прервали в 2022-м», – заявил Лукьянов в Telegram.

    При этом он отметил, что вопрос перемирия предлагается решать «уже по итогам этих переговоров». Как пояснил Лукьянов, «боевые действия продолжаются до достижения договоренностей, как и было понятно с самого начала».

    «Большая игра и война идут своим чередом», – заявил он, отметив, что теперь нужно дождаться «реакции визави». Он напомнил, что те «днем вроде как турбосанкциями грозили, если перемирия с понедельника не будет».

    Напомним, лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины призвали к полному прекращению огня с 12 мая сроком не менее 30 суток. В заявлении также содержится предупреждение о введении более жестких санкций против банковского и энергетического сектора России, если Москва откажется поддержать полное прекращение огня.

    Путин в своем выступлении, подводя итоги торжественных мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, предложил Киеву возобновить прямые переговоры, прерванные украинскими властями, 15 мая в Стамбуле. Путин не исключил договоренности о перемирии в ходе переговоров с Украиной.

    «(Такое перемирие ) было бы первым шагом, повторяю, к долгосрочному, устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооруженного конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов. Кому нужен такой мир?» – заявил Путин.

    Он также указал на «хамскую манеру» Европы разговаривать с Россией ультиматумами.

    Коментарии (17)
    10 мая 2025, 15:50 • Новости дня
    Пользователи Сети обсудили странный след на лице Зеленского
    Пользователи Сети обсудили странный след на лице Зеленского
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Александра Юдина

    Внимание наблюдателей привлек необычный след на лице Владимира Зеленского на свежей фотографии после разговора с президентом США Дональдом Трампом.

    Обсуждение вызвала новая фотография президента киевского режима, опубликованная после его беседы с Трампом, передает радио Sputnik.

    На снимке Зеленский позирует с заметным следом на виске и щеке, что породило множество версий среди экспертов и интернет-пользователей.

    Один из пользователей предположил, что глава киевского режима мог подраться с кем-то из своего окружения. Другие высказали догадку, что он получил травму в результате падения в неадекватном состоянии из-за запрещенных веществ.

    Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО, заявил, что снимок могли отретушировать, поскольку Зеленский якобы находится в палате, проходя лечение.

    Врач добавил, что следы могут держаться долго, если человек склонен к отекам, например, из-за употребления алкоголя или запрещенных веществ.

    По его словам, у Зеленского из-за такого образа жизни, вероятно, массажисты вынуждены активно поработать, чтобы привести его в нормальный внешний вид.

    Ранее Зеленский сфотографировался с украинскими уборщицами в Чехии.

    Коментарии (9)
    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

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    10 мая 2025, 15:56 • Новости дня
    NBC: США, Европа и Украина разработали 22 условия прекращения конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    План по прекращению конфликта между Россией и Украиной включает 22 пункта, предусматривающих, среди прочего, 30-дневное перемирие и отказ США поддерживать вступление Украины в НАТО, сообщило NBC News.

    США, Европа и Украина разработали подробный перечень условий для прекращения конфликта, состоящий из 22 пунктов, передает NBC News.

    По данным издания, в ходе переговоров Киев согласился на предложения Вашингтона о всеобъемлющем прекращении огня на суше, в воздухе и на море, а также выразил готовность распространить перемирие на черноморские судоходные пути.

    В план включено 30-дневное прекращение огня, а также выполнение требования президента России Владимира Путина о том, чтобы США не поддерживали вступление Украины в НАТО.

    «Если Путину нужен выход, вот он», – привел телеканал слова одного западного чиновника.

    Бывший американский посол на Украине Уильям Тейлор сообщил, что украинская сторона проявила гибкость и поддержала предложения по комплексному перемирию. Европейские и американские переговорщики ожидают, что новый план позволит начать обсуждение с российской стороной.

    По данным NBC, «Россия не проявила интереса к урегулированию».

    Ранее МИД Украины заявил о готовности к прекращению огня на 30 дней.

    До этого в Киев прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск для участия во встрече так называемой коалиции желающих.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на тридцать дней прекратить огонь.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что идея перемирия поддерживается Москвой, но нуждается в проработке множества нюансов.

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    10 мая 2025, 20:32 • Новости дня
    Журова осудила рукопожатие украинки Костюк с экс-россиянкой Касаткиной после матча
    Журова осудила рукопожатие украинки Костюк с экс-россиянкой Касаткиной после матча
    @ Hannes P Albert/dpa/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Госдумы Светлана Журова назвала рукопожатие между украинкой Мартой Костюк и экс-россиянкой Дарьей Касаткиной двойными стандартами.

    Журова заявила, что Касаткина теперь не россиянка, поэтому Костюк и пожала ей руку, передает «Спорт-Экспресс».

    По словам депутата, поступок украинки означает, что в случае, если российские спортсмены сменят гражданство, то украинцы начнут жать им руку.

    «По сути-то Касаткина – русская. Удивительная вещь, ничего не сказать. Это абсурд и двойные стандарты», – подчеркнула Журова.

    В матче второго круга Костюк одержала победу со счетом 6:4, 6:2.

    Напомним, российская теннисистка Дарья Касаткина объявила о смене спортивного гражданства на австралийское.

    Журова призывала не хейтить Касаткину за смену гражданства.

    Легендарная советская фигуристка Ирина Роднина прокомментировала решение теннисистки Дарьи Касаткиной пословицей про бабу и воз. Комментатор Дмитрий Губерниев, между тем, заявлял, что теннисистка Дарья Касаткина имеет полное право выбирать, под флагом какой страны выступать, и осудил тех, кто называет ее за это предательницей.

    Коментарии (14)
    11 мая 2025, 01:56 • Новости дня
    Путин предложил начать переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая
    Путин предложил начать переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры, прерванные украинскими властями, 15 мая в Стамбуле. Путин не исключил договоренности о перемирии в ходе переговоров с Украиной.

    «Не мы прервали переговоры в 2022 году. Это сделала украинская сторона», – заявил Путин. Российский лидер предложил Киеву возобновить прямые переговоры без всяких предварительных условий, передает ТАСС.

    «Начать предлагаем без промедления, уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они (переговоры) проводились ранее, и там, где они были прерваны», – сказал он.

    Он указал, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной, передает РИА «Новости».

    Москва «настроена на серьезные переговоры» с Киевом, которые должны позволить «устранить первопричины конфликта» и открыть дорогу «долгосрочному, прочному миру на историческую перспективу», сказал он.

    Путин подчеркнул, что «сейчас идут боевые действия, война», Москва же выступает за возобновление переговоров. «Ну чего здесь плохого? Те, кто действительно хочет мира, не может это не поддержать», – сказал он.

    «Наше предложение, что называется, на столе, решение сейчас за украинскими властями и их кураторами, которые руководствуются, похоже, своими личными политическими амбициями, а не интересами своих народов», – сказал Путин.

    При этом президент заявил: «Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня. Причем о реальном перемирии, которое соблюдалось бы не только Россией, но и украинской стороной».

    «Было бы первым шагом, повторяю, к долгосрочному, устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооруженного конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов. Кому нужен такой мир?» – заявил он.

    Напомним, срок перемирия, которое Москва объявила в зоне специальной военной операции в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, закончился.

    Лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины призвали к полному прекращению огня с 12 мая сроком не менее 30 суток. В заявлении также содержится предупреждение о введении более жестких санкций против банковского и энергетического сектора России, если Москва откажется поддержать полное прекращение огня.

    Коментарии (39)
    11 мая 2025, 11:51 • Новости дня
    Зеленский выдвинул условия для переговоров в Стамбуле

    Зеленский заявил о готовности к переговорам лишь после прекращения огня

    Зеленский выдвинул условия для переговоров в Стамбуле
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая. Об этом заявил Владимир Зеленский.

    Украина выразила готовность приступить к переговорам с Россией только после согласия Москвы на полное прекращение огня, передает ТАСС. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Зеленский подчеркнул, что Киев ждет подтверждения со стороны России на «полное, длительное и надежное» прекращение огня с 12 мая. Только при выполнении этого условия Украина готова встретиться для переговоров.

    Ранее президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Президент США Дональд Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по Украине. При этом накануне лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины призвали к полному прекращению огня с 12 мая сроком не менее 30 суток и подчеркнули необходимость эффективного международного мониторинга.

    Коментарии (36)
    10 мая 2025, 17:36 • Новости дня
    Туск пригрозил России санкциями Запада за отказ от 30-дневного перемирия
    Туск пригрозил России санкциями Запада за отказ от 30-дневного перемирия
    @ Vitalii Nosach/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны готовы ужесточить антироссийские санкции, если Россия не согласится на предложенное Западом 30-дневное прекращение огня и немедленные мирные переговоры, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск

    Польский премьер Дональд Туск предупредил о новых санкциях в случае отказа Москвы от 30-дневного перемирия и переговоров по Украине, передает РИА «Новости».

    По его словам, эта позиция была подтверждена всеми участниками встречи, а также президентом США Дональдом Трампом в телефонном разговоре.

    «Мы готовы к усилению санкций и к дальнейшему сосредоточению всего Запада вокруг Украины», – заявил Туск.

    Он также добавил, что инициаторы предложения о перемирии сохраняют осторожный оптимизм относительно его перспектив.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на 30-дневное прекращение огня.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности угроз России со стороны европейских лидеров, посетивших Киев и обсудивших возможное перемирие.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня, а необходимо устранить первопричины, среди которых угрозы безопасности для России.

    Коментарии (55)
    11 мая 2025, 07:57 • Новости дня
    Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по Украине
    Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по Украине
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне предложения президента России Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле президент США Дональд Трамп заявил о «потенциально великом дне для России и Украины».

    «Потенциально великий день для России и Украины!» – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Он заявил, что могут быть спасены «сотни тысяч жизней», если конфликт на Украине завершится. По его словам, «это будет совершенно новый и гораздо лучший мир». Трамп выразил намерение «работать» как с Россией, так и с Украиной, чтобы данный сценарий был реализован, передает РИА «Новости».

    Он также сообщил, что «США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле». «Наступает большая неделя!» – заявил он.

    Напомним, Киев и его европейские союзники потребовали от Москвы согласиться на полное прекращение огня с 12 мая. Путин указал на «хамскую манеру» Европы разговаривать с Россией ультиматумами. Он предложил Киеву возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле, не исключив договоренности о перемирии.

    Коментарии (22)
    11 мая 2025, 11:13 • Новости дня
    Пушков сравнил реакцию Трампа и Макрона на предложение Путина по Украине
    Пушков сравнил реакцию Трампа и Макрона на предложение Путина по Украине
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сенатор Алексей Пушков указал на разницу в реакции лидеров США и Франции на российскую инициативу по переговорам с Киевом, подчеркнув положительный отклик Дональда Трампа.

    Сенатор Алексей Пушков сравнил отношение президента США Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона к предложению Владимира Путина о прямых переговорах между Москвой и Киевом в своем Telegram-канале.

    По словам Пушкова, реакция Трампа оказалась заметно более позитивной.

    Пушков отметил в своем сообщении: «Реакция Дональда Трампа на предложение Владимира Путина о прямых переговорах – совсем иная, чем реакция Макрона, который все еще пытается диктовать условия. Трамп положительно оценил инициативу России – в отличие от Макрона, который назвал ее первым, но недостаточным шагом, как будто ему решать, что достаточно, а что нет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле. Президент США Дональд Трамп назвал этот день «потенциально великим» для России и Украины.

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    10 мая 2025, 18:57 • Новости дня
    В МИД призвали США «привести в сознание» Киев

    Посол Мирошник призвал США ограничить поставки вооружений Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Для достижения урегулирования США должны ограничить поставки вооружений Украине и «привести в сознание» недоговороспособного Владимира Зеленского, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Если Трампу хочется урегулирования, то он четко должен видеть ситуацию и делать соответствующие выводы. Тем более, что США никак не посредник, а инициатор и ключевой поставщик средств и вооружений для продолжающегося конфликта», – написал дипломат в Telegram-канале, комментируя атаку на здание правительства Белгородской области 9 мая.

    Мирошник отметил, что перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, но украинские вооруженные формирования его нарушили. Он подчеркнул, что смена власти в США не снимает с Вашингтона ответственность за действия предыдущей администрации и не отменяет обязательств перед урегулированием конфликта.

    По словам дипломата, если у США есть стремление к миру, они должны «приводить в сознание недоговороспособных» и ограничивать поставки Украине всех средств ведения войны, которые у них есть. Мирошник выразил уверенность, что те, кто действительно хочет перемирия, принимают мирные предложения даже при несовпадении интересов, а Киев, по его мнению, не заинтересован ни в перемирии, ни в урегулировании.

    Ранее два человека получили ранения в результате удара беспилотника по зданию правительства Белгородской области в День Победы.

    Между тем, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности Киева и его союзников со следующей недели к полному прекращению огня на срок не менее 30 дней.

    Эксперт отметил отсутствие смысла в инициативе «коалиции желающих» о новом перемирии.

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    10 мая 2025, 21:10 • Новости дня
    Песков заявил о готовности России обдумать 30-дневное перемирие на Украине

    Песков: Россия рассмотрит предложение о 30-дневном перемирии на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Россия рассмотрит инициативу о 30-дневном прекращении огня на Украине, но давить на Москву бесполезно, заявил CNN пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия рассмотрит предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине.

    «Это новое развитие событий. У нас есть своя позиция», – заявил пресс-секретарь президента в интервью телекомпании CNN.

    Песков напомнил, что несколько дней назад президент России Владимир Путин объявил о прекращении огня на три дня. По его словам, реакции Киева на это предложение не последовало, и он подчеркнул, что также не было критики в адрес Киева за отсутствие ответа, передает ТАСС.

    «Если Киев действительно хочет прекращения огня, почему бы не воспользоваться шансом хотя бы на три дня?», – подчеркнул Песков.

    Отвечая на вопрос журналиста о том, загоняет ли Россию в угол предложение европейских лидеров о 30-дневной паузе с 12 мая, представитель Кремля ответил отрицательно.

    Он добавил, что Москва открыта к диалогу и урегулированию конфликта на Украине, однако подчеркнул, что «Россия устойчива к любому давлению».

    Песков также отметил, что власти России ценят посреднические усилия президента США Дональда Трампа в попытках урегулировать ситуацию.

    Ранее МИД Украины заявил о готовности Киева и западных союзников к прекращению огня на 30 дней.

    СМИ сообщили о существовании плана по прекращению конфликта между Россией и Украиной, который включает 22 пункта, предусматривающих 30-дневное перемирие и отказ США поддерживать вступление Украины в НАТО.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на 30-дневное прекращение огня.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что долгосрочное решение украинского кризиса невозможно достичь только прекращением огня, необходимо устранять первопричины конфликта, в том числе угрозы безопасности для России.

    Коментарии (15)
    10 мая 2025, 23:03 • Новости дня
    США одобрили передачу Германией Украине 100 ракет для Patriot

    NYT: Германия получила разрешение США передать Украине 100 ракет для Patriot

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон одобрил передачу Германией Украине 100 ракет для комплексов ПВО Patriot и 125 ракет большой дальности, сообщила газета The New York Times (NYT).

    Источники в Конгрессе США заявили изданию, что Вашингтон одобрил Германии передачу Украине 100 ракет для комплексов ПВО Patriot и 125 ракет большой дальности, передает ТАСС.

    По информации издания, речь идет о вооружениях, которые производятся на территории Соединенных Штатов. Даже если ракеты принадлежат другому государству, для их передачи третьей стороне требуется одобрение американского правительства.

    Ранее сообщалось, что правительство Германии готовит меры по максимальному ограничению публичного раскрытия сведений о количестве и видах оружия для Украины.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае временного прекращения огня на Украине поставки вооружений Киеву должны прекратиться.

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    10 мая 2025, 15:35 • Новости дня
    Киев выразил демарш странам за участие лидеров в параде Победы в Москве
    Киев выразил демарш странам за участие лидеров в параде Победы в Москве
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    МИД Украины вызвал руководителей дипломатических миссий тех стран, чьи лидеры присутствовали на параде Победы в Москве.

    Представителям этих государств был объявлен официальный демарш, передает «Российская газета».

    Первый замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Кислица сообщил, что Киев считает участие иностранных лидеров в праздничных мероприятиях на Красной площади «недружественным шагом».

    Также Кислица заявил о недопустимости подобных визитов и подчеркнул, что Украина ожидает разъяснений от соответствующих стран.

    В Москве состоялся парад Победы, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В составе пешей колонны по Красной площади прошли 55 парадных расчетов: более 11,5 тыс. военнослужащих, полторы тысячи из которых – участники СВО.

    На праздновании в Москве присутствовали лидеры Китая, Белоруссии, Венесуэлы, Бразилии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и другие высокопоставленные гости.

    Коментарии (9)
    11 мая 2025, 06:19 • Новости дня
    Счета жителей Украины стали массово блокировать за нарушения правил мобилизации

    Tекст: Антон Антонов

    Власти на Украине начали массовую блокировку счетов граждан за нарушения правил мобилизации и неуплату штрафов, сообщают украинские СМИ.

    «На Украине начали массово блокировать счета тех, кто нарушил мобилизационные правила и не оплатил штрафы», – говорится в сообщении.

    По информации СМИ, по состоянию на 1 мая в Полтавской области вынесено около 1,5 тыс. постановлений о блокировке счетов для жителей, которых признали нарушителями порядка мобилизации, передает РИА «Новости».

    Блокировка счетов проходит после того, как в отношении нарушителя вынесено постановление о взыскании штрафа, а сам штраф не оплачен в течение 15 дней. Дело передается в исполнительную службу, которая блокирует банковские счета и взыскивает двойной штраф. Если средств на счетах недостаточно, арестовывается имущество, включая недвижимость, автомобили и ценные вещи.

    В министерстве юстиции отметили, что взыскание проводится как в национальной, так и в иностранной валюте, включая средства на счетах в банках и других финансовых учреждениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская насильственная мобилизация получила название «могилизация» из-за своей жестокости и произвола. Минобороны Украины отменило возможность снятия с воинского учета для людей, ранее признанных негодными к службе по состоянию здоровья. Депутат Киевсовета Алина Михайлова заявила о необходимости принудительной мобилизации всех граждан на Украине из-за проблем с пополнением армии. Заместитель руководителя офиса Зеленского Павел Палиса предложил ввести всеобщую воинскую обязанность, включая женщин, по примеру израильской армии.

    Коментарии (4)
    10 мая 2025, 18:42 • Новости дня
    Украинские активисты пытались сорвать «Бессмертный полк» в Париже

    Попытки украинских активистов сорвать «Бессмертный полк» в Париже провалились

    Украинские активисты пытались сорвать «Бессмертный полк» в Париже
    @ Дмитрий Орлов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Париже акция «Бессмертный полк» прошла несмотря на попытки ее сорвать и провокации со стороны украинских активистов, благодаря вмешательству полиции.

    Попытки украинских активистов сорвать акцию «Бессмертный полк» в Париже не привели к результату, передает РИА «Новости».

    По словам участника акции Анны Новиковой, активисты начали провокации еще на площади Республики и сопровождали колонну до кладбища, где разместили агитационные афиши и надписи с критикой президента России.

    Новикова отметила, что благодаря регистрации мероприятия и полицейскому присутствию, акция прошла без срыва. На месте дежурили около десяти бронированных машин полиции, поскольку силовики ожидали возможные провокации со стороны украинских активистов.

    Ранее в Израиле участники «Бессмертного полка» столкнули украинского активиста в фонтан.

    Проукраинские активисты ранее попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Берлине.

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