В Европе предупредили об опасности прекращения потребления

Гендиректор сети H&M Карл-Йохан Петерсон заявил, что движение против потребления может привести к «ужасным последствиям», сообщает Bloomberg.

По словам Петерссона, большой вклад в развитие этого процесса внесла 16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, последователи говорят о необходимости снизить потребление, отказаться от авиаперелетов. Глава H&M Петерсон обеспокоен подобным вариантом решения экологической проблемы, передает РИА «Новости».

«Да, это может произвести небольшое положительное воздействие на окружающую среду, но будет иметь ужасные социальные последствия», – сказал Петерсон.

Он добавил также, что бороться с изменениями климата следует не мораторием на потребление, а экологическими инновациями.

Кроме того, Петерсон заявил о необходимости бороться с бедностью.

«Мы должны продолжать создавать рабочие места, улучшать здравоохранение и все, что связано с экономическим ростом», – сказал он.

Гиперэмоциональное выступление 16-летней шведской школьницы Греты Тунберг на мировом саммите по климату в Нью-Йорке широко освещалось в СМИ. Смелые обвинения, которые под аплодисменты собравшихся Тунберг бросила прямо в лицо мировым лидерам, разошлись на цитаты: «Все это неправильно, меня не должно здесь быть, я должна быть в школе в своей стране»... «Вы пустыми заявлениями украли мои мечты и детство!» ... Вы говорите только про «деньги и сказки про рост экономики», пока «люди умирают, гибнут экосистемы», а «многие виды» находятся «на грани исчезновения».

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что выступление Тунберг в ООН «задело» ее. При этом Меркель отметила, что в своей речи экоактивистка не рассказала о тех шансах, которые открывают современные технологии и инновации, в том числе альтернативная энергетика.

Напомним, газета ВЗГЛЯД объясняла, почему ооновская речь Греты Тунберг воспринимается как выступление жертвы крайне циничной манипуляции.