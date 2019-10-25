Элтон Джон объяснил смерть Джорджа Майкла нежеланием быть геем

Британский певец Элтон Джон выразил мнение, что его коллега Джордж Майкл, скончавшийся в 2016 году на 54-м году жизни, умер из-за того, что не мог смириться со своей сексуальной ориентацией.

По словам 72-летнего Джона, Джордж Майкл был недоволен тем, что он – гей. По этой причине, считает певец, у его коллеги были проблемы с алкоголем и наркотиками. Элтон Джон признался, что пытался заставить Джорджа Майкла оставить вредные привычки, пишет The Sun.

«Он не мог этого понять. Он возмутился, когда я намекнул, что, возможно, ему следует немного изменить свою жизнь, что он станет счастливее, если попробует что-то еще. Но человек действительно должен хотеть этого. Как я. Я действительно этого хотел. У меня было два выхода: умереть или продолжить жить, и я хотел жить», – рассказал Элтон Джон.

Ранее Элтон Джон рассказал в своей автобиографии, что король поп-музыки Майкл Джексон был психически больным человеком.