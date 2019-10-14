Элтон Джон рассказал о психической болезни Майкла Джексона

Британский певец Элтон Джон рассказал в своей автобиографии, что король поп-музыки Майкл Джексон был психически больным человеком.

Автобиографический роман Джона под названием «Я» поступит в продажу 15 октября. Музыкант рассказывает в нем о своей жизни, а также об известных личностях, передает Газета.ru со ссылкой на TMZ.

«Я знал Майкла с 13 или 14 лет... Он был просто самым очаровательным ребенком, которого вы только могли себе представить. Но в какой-то момент... он начал отстраняться от мира, от реальности, как Элвис Пресли», – написал Джон.

По его словам, в последние годы своей жизни Джексон мог потерять рассудок из-за лекарств.

«Он был действительно психически болен, стал тревожным человеком», – резюмировал Джон.

Кроме того, Джон отметил, что королю поп-музыки было сложно находиться в кругу взрослых людей.

В марте дочь Джексона попыталась покончить с собой из-за фильма о педофилии отца.

В России скандальный фильм планировал показать Первый канал, однако премьера была отменена. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему канал принял такое решение.