Курдские войска отошли на 32 км от границы Сирии с Турцией

Официальный представитель арабо-курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF) Мустафа Бали подтвердил, что бойцы отошли на 32 километра от сирийско-турецкой границы.

«Мы вышли с территорий от района Телль-Абъяда до Рас-эль-Айна», – заявил Бали, передает РИА «Новости».

Он также подтвердил, что бойцы отошли на 32 километра от границы в рамках меморандума, заключенного Москвой и Анкарой.

Напомним, во вторник президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о разрешении ситуации на севере Сирии без кровопролития, несмотря на истечение срока договоренностей Турции и США по Сирии. По итогам переговоров операция турецких войск на территории арабской республики приостановлена.

Также стало известно, что в свете новых задач в Сирию через неделю будут переброшены еще 276 российских военных полицейских и 33 единицы военной техники.

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