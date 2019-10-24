Составлен список богатейших женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список богатейших женщин России по версии журнала Forbes – ее состояние оценивается в 1,2 млрд долларов.

Вторую позицию в рейтинге, опубликованном на сайте издания, сохранила генеральный директор интернет-магазина одежды Wildberries Татьяна Бакальчук (1 млрд долларов).

На третьем месте расположилась Татьяна Ковальчук (600 млн долларов). Вместе с мужем, Юрием Ковальчуком, она владеет 49,9% компании «Большой дом 9», которая опосредованно контролирует 32,3% крупнейшего страховщика страны – группы «Согаз».

Год назад эту позицию занимала Елена Рыболовлева, экс-супруга миллиардера, владельца и президента французского футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева. В 2019 году она заняла четвертую ступень в рейтинге, издание оценило ее состояние также в 600 млн долларов.

В 2018 году эту строчку рейтинга занимала основной владелец авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус» (входят в группу компаний S7) Наталия Филева, которая в марте 2019 года погибла в авиакатастрофе в Германии.

Пятерку лидеров замкнула член совета директоров «Прогресс капитала» и бывший акционер завода «Лебедянский» Ольга Белявцева, чье состояние оценивается в 550 млн долларов.

В топ-10 лидеров также вошли совладелица девелоперской компании TPS Real Estate Лилия Ротенберг (500 млн долларов), член правления и директор юридического департамента «Новатэка» Татьяна Кузнецова (460 млн долларов), совладелица крупнейшего агропромышленного холдинга «Содружество» Наталья Луценко (425 млн долларов), совладелица группы «Черкизово» Лидия Михайлова (415 млн долларов), владелица пакета акций «Фосагро» Евгения Гурьева (390 млн долларов).

Ранее был опубликован рейтинг богатейших россиян.