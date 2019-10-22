Свидетель заявил, что билетерши кинозала «Зимней вишни» во время пожара находились в сауне

Билетерши кинозала ТРЦ «Зимняя вишня» находились в сауне в момент начала пожара, сообщил в Заводском районном суде Кемерово свидетель Виктор Коноплев.

По его словам, в тот день он после занятий в спортзале на верхнем этаже «Зимней вишни», где находились и кинотеатры, пошел в сауну.

«В сауне были девочки, по-моему, которые запускали людей в кинотеатр. Они сидели в сауне, грелись», – передает РИА «Новости» слова Коноплева.

Он рассказал, что такое предположение сделал, исходя из услышанного разговора между двумя девушками.

«Дословно не помню, но они вели переговоры о кинотеатре... «А ты почему здесь? А ты должна быть там. Там кино идет, все нормально, двери закрыла, вот и пришла», – вспоминал Коноплев.

При этом он не видел, куда они пошли после начала пожара. Сам он отправился на крышу здания, опознать предполагаемых билетерш не может.

В четверг сообщалось, что обвинение ходатайствовало об освобождении из-под стражи под домашний арест обвиняемых по этому делу Игоря Полозиненко, Александра Никитина, Сергея Генина и Андрея Бурсина.

Обвиняемых восемь человек – гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, инженер противопожарной системы этой компании (повар по образованию) Александр Никитин, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания – основной собственник ТРЦ) Георгий Соболев, гендиректор комбината Юлия Богданова и руководитель службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрей Бурсин.

Напомним, трагедия в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года, при пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей.