Обвинение попросило отпустить под домашний арест четверых фигурантов дела «Зимней вишни»

Обвинение выступило с ходатайством об освобождении из-под стражи под домашний арест четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

«В силу закона мы не имеем возможности ходатайствовать перед судом о продлении меры пресечения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении [Игоря] Полозиненко, [Александра] Никитина, [Сергея] Генина и [Андрея] Бурсина и вынуждены ставить вопрос об изменении на более мягкое», – передает ТАСС слова гособвинителя.

В мае в Заводском районном суде Кемерово начался допрос потерпевших в рамках процесса по уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

Обвиняемых восемь человек – гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, инженер противопожарной системы этой компании (повар по образованию) Александр Никитин, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания – основной собственник ТРЦ) Георгий Соболев и гендиректор комбината Юлия Богданова и руководитель службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрей Бурсин.

Богдановой, Соболеву, Судденок вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238, ч. 3 ст. 219 УК РФ).

Полозиненко и Никитин обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности (ч. 3 ст. 219), Антюшин – в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238), Генин – в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Напомним, трагедия в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года, при пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей.