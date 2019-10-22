В России посоветовали НАТО купить учебники по истории вместо арктической формы

Постпредство России при НАТО посоветовало Североатлантическому альянсу закупать учебники по истории вместо комплектов зимней формы для проведения операций при температуре минус 40 градусов.

«Агентство НАТО по закупкам заказало зимние камуфляжи (78 тыс. комплектов) и обмундирование для холодной погоды (на 70 млн евро) для зимних операций при -40°C. Чтобы доказать чисто оборонительное военное планирование НАТО? Может быть, стоит закупить книги по истории про Вторую мировую войну, например про Сталинград?», – говорится Twitter постпредства.

Согласно сайту Агентства НАТО по закупкам, альянс действительно ищет подрядчика, готового поставить 78 тыс. комплектов зимней камуфляжной формы и на 70 млн евро зимней одежды, рассчитанной на температуру минус 40 градусов, передает ТАСС.

Напомним, в минувшую пятницу вице-премьер Юрий Борисов объявил, что Минобороны получило новые исчерпывающие доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о выгодах России от увеличения своего шельфа в Арктике.

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