Получены новые доказательства принадлежности России арктического шельфа

Министерство обороны получило новые исчерпывающие доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, сообщил вице-премьер Юрий Борисов. Комиссия ООН рассмотрит эти данные на заседании в феврале.

«Министерством обороны Российской Федерации были проведены дополнительные батиметрические и гравиметрические исследования, а также акустическое профилирование», – приводит его слова РИА «Новости».

«Полагаю, этих исследований будет достаточно для исчерпывающего обоснования нашей заявки на заседании комиссии, которое состоится в феврале 2020 года», – отметил Борисов.

Он напомнил, что Россия передала в соответствующую комиссию ООН заявку по установлению внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане в августе 2015 года. С тех пор состоялось 11 заседаний этой комиссии.

«На 50-й сессии в июле 2019 года подкомиссия не согласилась с доводами нашей делегации в части построения внешней границы континентальной окраины в пределах южной части хребта Гаккеля», – сообщил он.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно разбирала, что выиграет Россия от увеличения своего шельфа в Арктике.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД