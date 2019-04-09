Что выиграет Россия от увеличения своего шельфа в Арктике?

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что решение комиссии ООН о расширении границ российского континентального шельфа в Арктике объявят до августа. «Надеюсь, что все будет хорошо. Справедливость восторжествует», – сообщил Кобылкин РИА «Новости» в кулуарах Арктического форума.

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, которого цитируют «Известия», во вторник добавил, что это событие даст мощный толчок развитию экономики, транспорта и судоходства в этом регионе.

По оценкам геологов, участок в Северном Ледовитом океане, о котором сейчас идет речь, а это хребет Ломоносова, котловина Подводников, поднятие Менделеева, южная оконечность хребта Гаккеля и зона Северного полюса, очень богат углеводородами. По примерным данным, в недрах арктического шельфа может находиться до 83 млрд тонн полезного сырья, что сопоставимо с ресурсами всей Западной Сибири. Причем на фоне глобального потепления интерес к этому региону становится вполне практическим. Возможно, еще при жизни нынешних поколений Россия начнет добывать на дне своего нового региона нефть и газ.

Если профильная комиссия ООН одобрит решение подкомиссии, то экономическая зона нашей страны расширится сразу на 1,2 млн квадратных километров. Это так называемая исключительная экономическая зона (ИЭЗ) – морской район, в котором прибрежное государство имеет суверенные права на добычу полезных ископаемых на морском дне.

Однако не стоит сравнивать это будущее событие, к примеру, с воссоединением с Крымом. Мы получим лишь право использовать для своих нужд дно океана, добывать там нефть и газ. Однако само дно не будет считаться собственно российской территорией. А появление там, к примеру, чужих кораблей не будет считаться нарушением российской государственной границы. Граница проходит лишь в 12 милях от побережья.

Дело в том, что статья 76 Конвенции ООН по морскому праву, принятая в 1982 году, автоматически устанавливает границы шельфа, принадлежащего государству, в 200 морских миль (370,4 км). Но Конвенция ООН заодно предоставляет государству право претендовать и на большее – на шельф, простирающийся за эту линию, если будет доказано, что шельф с точки зрения геологии является продолжением «суверенной» части шельфа.

Для реализации этого права стране необходимо подать заявку в Комиссию ООН по границам континентального шельфа. Решения комиссии являются окончательными и обязательными для всех государств, напоминает ТАСС. Канада и Дания направили в комиссию ООН предварительные претензии на арктический шельф раньше России. Причем анализ поданной Данией заявки показал, что ее площадь перекрывает то, что запрашивает Москва, напоминает «Интерфакс».

Москва впервые заявила свои претензии на богатый углеводородами участок шельфа, включающий хребет Ломоносова и поднятие Менделеева, еще в 2001 году. Однако тогдашняя заявка была отклонена ввиду недостатка геологической информации. Дополнительные экспедиции на Северный полюс, включающие исследования в Северном Ледовитом океане, заняли 10 лет. Нужно было научно доказать, что оспариваемые участки являются продолжением нашей «суверенной» части шельфа.

Новую заявку мы подали четыре года назад. И вот теперь победа нашей заявки уже перестала казаться невозможной. Ведь решение подкомиссии вышестоящая комиссия ООН, как правило, автоматически подтверждает.