Лавров оценил возможность появления плана «Б» по Минским соглашениям

Запасного плана по выполнению Минских соглашений не может быть, они являются базой для урегулирования на юго-востоке Украины, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров подчеркнул, что «Минские соглашения – это база, на которой должно все выстраиваться», «плана «Б» быть не может», передает ТАСС.

Министр указал, что «формула Штайнмайера» уже является компромиссом к Минским соглашениям, потому что предусматривает закрепление особого статуса Донбасса не до, а после местных выборов в регионе.

«Поэтому никаких отходов от базовых принципов Минских соглашений, включая амнистию, особый статус, закрепленный в конституции, разведение сил и средств, полное возобновление экономических связей, снятие блокады, которая полностью противоречила Минским соглашениям, – подчеркнул глава МИД России. – Это все остается неизменным, без этого ничего не получится».

Лавров также отметил, что после подписания «формулы Штайнмайера» сроки проведения «нормандского» саммита предстоит определять президентам. «Это решать президентам», – сказал он, отвечая на вопросы Первого канала.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подтвердил согласование Киевом «формулы Штайнмайера», после чего украинские националисты начали митинг у офиса президента Украины в Киеве. Они потребовали от СБУ раскрытия сути «формулы Штайнмайера» и отставки Зеленского с поста президента.

В партии Тимошенко «формулу Штайнмайера» объявили угрозой для суверенитета Украины, а в соцсетях – началом «развала» Украины. В Раде вовсе заявили, что Украина «ничего не подписывала» в Минске, однако пресс-служба полпреда Украины в Контактной группе Леонида Кучмы опубликовала копию письма представителю ОБСЕ Мартину Сайдику с согласием Киева на «формулу Штайнмайера».

В то же время МИД России позитивно оценил договоренности, в Совфеде подписание «формулы Штайнмайера» назвали «серьезным успехом» Москвы. Главы ДНР и ЛНР назвали подписание «формулы» признанием за народом Донбасса права на самоопределение.

Газета ВЗГЛЯД писала, что украинская «партия войны» потерпела поражение в Минске.

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