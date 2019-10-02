Пилот не признал вину в гибели пассажиров сгоревшего «Суперджета»

Пилот самолета «Аэрофлота» SSJ-100 Денис Евдокимов не признает вину по делу об авиакатастрофе в Шереметьево в мае 2019 года, заявил источник.

«Вину он не признает, следствие избрало в отношении него меру пресечения, не связанную с заключением под стражу или домашним арестом», – передает ТАСС слова источника.

Ранее сообщалось, что СК предъявил ему обвинение по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Пилоту грозит до пяти лет лишения свободы.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево после попадания молнии, совершил аварийную посадку и загорелся. Погиб 41 человек.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о предварительных причинах крушения, среди которых одна из основных – ошибка пилотов при посадке.

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