Командиру сгоревшего в Шереметьево «Суперджета» предъявлено обвинение

Следственный комитет предъявил обвинение командиру самолета Sukhoi Superjet-100, сгоревшего после аварийной посадки в Шереметьево 5 мая 2019 года. Денису Евдокимову грозит до пяти лет тюрьмы, сообщают СМИ.

Ему вменяют статью «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», сообщает РЕН-ТВ.

В «Аэрофлоте» подтвердили, что Евдокимову предъявили обвинение, передает ТАСС.

Сейчас специалисты МАК анализируют техническое состояние самолета, особенности его конструкции. Также продолжается проведение экспертиз, которые назначил Следственный комитет.

Среди основных версий катастрофы называется недостаточная квалификация летчиков и плохая погода, а также техническая неисправность и конструктивные недостатки самолета.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», направлявшийся в Мурманск, вернулся в Шереметьево после попадания молнии. Он совершил аварийную посадку и загорелся. Погиб 41 человек.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о предварительных причинах крушения.

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