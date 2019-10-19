Захарова высмеяла Госдеп за «разочарование» Евросоюзом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление Госдепа США, выразившего разочарование решением Евросоюза отложить переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС.

«Ну, хорошо. То, что американские дипломаты «перепутали» Архангельск с Северодвинском, понять можно. Страна чужая, карты не было. Но какой своей частью Соединенные Штаты Америки граничат с Северной Македонией и Албанией, чтобы лоббировать их интеграцию в находящееся на другом континенте объединение, Госдеп знать должен», – написала Захарова в Facebook.

«Понимаю, что после выхода из ЕС Великобритании дыру нужно латать, но Брюссель должен сам разобраться, что его ждет от вступления этих стран в есовские ряды», – добавила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее представитель Госдепа Морган Ортагус выразила разочарование тем, что Евросоюз не договорился о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС.

Напомним, дипломаты США получили в Минобороны России разрешение для поездки в Архангельск, но поехали в Северодвинск, а затем направились к испытательному полигону. На станции их остановила полиция и отправила обратно, так как у дипломатов не было специального разрешения для посещения закрытой зоны. Москва направила США ноту в связи с инцидентом с американскими дипломатами.

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