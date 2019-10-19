Захарова высмеяла Госдеп за «разочарование» Евросоюзом

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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Литва пытается улучшить отношения с Россией через шпионов

Евгений Матайтис шпионил в Калининграде на литовскую разведку – и теперь может стать одним из фигурантов обменаФото: кадр канала Россия
Целая серия признаков говорит о том, что Россия и Литва готовятся к обмену лиц, арестованных в обеих странах за шпионаж. О каких людях идет речь, за какие именно преступления они осуждены в своих странах, какие существуют препятствия для такого обмена – и почему к происходящему хочет примазаться и Норвегия? Подробности...
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Разведка США пыталась «вскрыть» секретный полигон устаревшими методами

Попасть на этот полигон не так-то просто даже специально уполномоченным людям - не то что американским разведчикамФото: Stringer/Reuters
Удивительные приключения организовали себе в России сразу три высокопоставленных офицера американской разведки. Они были задержаны в непосредственной близости от сверхсекретного полигона ВМФ России. Как их удалось распознать, почему разведка проводилась именно такими методами и были ли шансы на успех операции? Подробности...
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Турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии

Гражданская война в Сирии похоронила надежды курдов на независимостьФото: Lefteris Pitarakis/AP/ТАСС
Военная операция Турции в сирийской Рожаве высветила целый ряд военно-политических проблем. Бегство США из региона тут же обрушило систему безопасности и негласных дипломатических договоренностей – и уничтожило последние надежды сирийских курдов на политическую независимость. Но проигравшей оказалась и Турция. Каким образом? Подробности...
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Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
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Кто выиграл от остановки турецкой операции против курдов

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Соединенные Штаты договорились с Эрдоганом официально прекратить военную операцию против курдов – но лишь после того, как американский интерес в ней был соблюден. Как, кстати, российский и сирийский. Подробности...

Зеленский сделал выбор в пользу войны

Глеб Простаков, журналист
Политика президента Украины, на первый взгляд, иррациональна. На самом деле, «шаг вперед, два шага назад» – сознательная тактика президента, позволяющая ему не предпринимать ровным счетом ничего как можно дольше. Подробности...
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Поездки за границу становятся опасными

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Нарастающая череда инцидентов с нашими согражданами за границей постепенно напоминает старую мудрость про то, что в гостях хорошо, а дома все-таки лучше. Дальше за границей будет только хуже. Подробности...
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              Захарова высмеяла Госдеп за «разочарование» Евросоюзом

                 19 октября 2019, 16:46
              Текст: Ольга Никитина

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              Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление Госдепа США, выразившего разочарование решением Евросоюза отложить переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС.

              «Ну, хорошо. То, что американские дипломаты «перепутали» Архангельск с Северодвинском, понять можно. Страна чужая, карты не было. Но какой своей частью Соединенные Штаты Америки граничат с Северной Македонией и Албанией, чтобы лоббировать их интеграцию в находящееся на другом континенте объединение, Госдеп знать должен», – написала Захарова в Facebook.

              «Понимаю, что после выхода из ЕС Великобритании дыру нужно латать, но Брюссель должен сам разобраться, что его ждет от вступления этих стран в есовские ряды», – добавила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

              Ранее представитель Госдепа Морган Ортагус выразила разочарование тем, что Евросоюз не договорился о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС.

              Напомним, дипломаты США получили в Минобороны России разрешение для поездки в Архангельск, но поехали в Северодвинск, а затем направились к испытательному полигону. На станции их остановила полиция и отправила обратно, так как у дипломатов не было специального разрешения для посещения закрытой зоны. Москва направила США ноту в связи с инцидентом с американскими дипломатами.

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