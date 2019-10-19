Евросоюз разочаровал США

Представитель Госдепа Морган Ортагус выразила разочарование тем, что Евросоюз не договорился о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС.

Ортагус посетовала на то, что ЕС «не признал очень убедительные усилия» Албании и Северной Македонии «по реформам», передает РИА «Новости».

Отказ ЕС «открыть переговоры о вступлении» мешает «дать отпор злонамеренным внешним игрокам», которые, по словам Ортагус, хотят подорвать западные ценности.

В США выразили надежду на то, что «Европейский Совет достигнет консенсуса по позитивному решению» до мая, когда состоится саммит ЕС – Западные Балканы.

Накануне состоялся саммит ЕС, на котором лидеры европейских стран не договорились по данному вопросу.

Напомним, ряд стран ЕС возражают против начала переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении. В частности, против высказывались Франция и Нидерланды.