МИД России направил США ноту в связи с инцидентом под Северодвинском

МИД России подтвердил, что передал ноту протеста США в связи с инцидентом с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске.

Об этом сообщают РИА «Новости».

Напомним, дипломаты США получили в Минобороны России разрешение для поездки в Архангельск, но поехали в Северодвинск, а затем направились к испытательному полигону.

На станции их остановила полиция и отправила обратно, так как у дипломатов не было специального разрешения для посещения закрытой зоны.