Лех Валенса похвалил Россию

Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал победившую на польских выборах партию «Право и справедливость» и подчеркнул важность России для всего мира.

«В Польше к власти пришли популисты и демагоги. Они раздают в этом популизме всё что только можно и тем самым подкупают массы. А атмосфера этому способствует», – передает RT слова Валенсы, выступавшего в рамках международной конференции Forum 2000 в Праге.

По его словам, на настоящий момент демократия находится в кризисе, от которого он предостерегал еще 20 лет назад.

«В демократии большинство выигрывает, а сегодня большинство не идет голосовать. Поэтому где она, демократия? Через 10-20 лет на выборы будут ходить только те, кого должны избрать, а остальные люди ходить не будут», – считает Валенса.

Он также призвал граждан, чтобы они лучше организовывались.

«Старые партии не пригодны для нашего времени», – сказал он.

Говоря о будущем Евросоюза, Валенса заявил, что реформаторы и порядочные люди должны сражаться при помощи аргументов.

«Демагоги ставят под удар Европейский союз, но где же тогда мы будем договариваться?» – сказал лидер движения «Солидарность».

В ответ на вопрос про Россию Валенса похвалил изменения, которые происходят стране.

«Россия так сильно изменилась, что я её не узнаю, но и этого слишком мало на сегодняшний день. То, что делают российские демократы, – хорошо, но нужно это воплощать активнее и более солидарно. Россия нужна всему миру, это прекрасная страна», – сказал Валенса.

В воскресенье в Польше прошли очередные парламентские выборы. Польские граждане избрали 460 депутатов Сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов Сената (верхняя палата парламента).

В понедельник по итогам голосования стало известно, что в Сейм смогли пройти несколько десятков депутатов, конструктивно относящихся к России.

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