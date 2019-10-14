Появились данные экзитполов о результатах парламентских выборов в Польше

Правящая в Польше с 2015 года партия Ярослава Качиньского «Закон и справедливость» (ЗиС) одержала победу на состоявшихся в республике очередных парламентских выборах и, по предварительным данным экзитполов, сохранила большинство в Сейме (нижней палате парламента).

По оценкам социологов, после подсчета бюллетеней партия Качиньского «Закон и справедливость» получит 43,6% голосов избирателей и сможет претендовать на 239 из 460 кресел в Сейме. В этом случае команда Качиньского получит возможность продолжать реализацию своей программы без необходимости вступления в коалицию, передает ТАСС.

Крупнейшая оппозиционная сила Польши «Гражданская коалиция», в которую вошли партии «Гражданская платформа» (ГП), «Зеленые», «Новочесна» и «Инициатива Польска», по предварительным данным, получила 27,4% голосов избирателей и 130 кресел в Сейме.

При этом в польский парламент после четырех лет отсутствия возвращаются левые силы. Союз демократических левых сил – партии «Весна» и «Левица разем», объединившиеся под названием «Левые», – получил 11,9% голосов, что соответствует 43 мандатам.

С четвертого места в парламент проходит «Польская коалиция» в составе Польской крестьянской партии и партии «Кукиз-15». Их предварительный результат – 9,6% и 34 мандата.

Пятое место с 6,4% заняло объединение праворадикальных сил под названием «Конфедерация». Если результаты экзитпола подтвердятся, они получат в новом Сейме 13 мандатов.

На избирательные участки в день парламентских выборов в Польше пришло более 61% избирателей.

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