В польский парламент прошли десятки «пророссийских» депутатов

По итогам парламентских выборов в Польше в Сейм смогли пройти несколько десятков депутатов, конструктивно относящихся к России, свидетельствуют итоги голосования.

Одной из политических сил, не относящихся к России враждебно, является «Конфедерация» – коалиция польских националистов и евроскептиков, которая прошла в Сейм с пятого места, набрав 6,81% голосов избирателей и может рассчитывать примерно на 13 мест, передает РИА «Новости».

По словам лидера Коалиции Януша Корвин-Микке, в новом составе Сейма «Конфедерация» будет находится в оппозиции к правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского и, возможно, будет работать в комиссии по национальной обороне.

«Моя партия является партией, которая относится к России, как каждая нормальная страна, в результате чего нас считают пророссийской партией», – сказал Корвин-Микке.

«Мы попросту относимся к России, как к нормальной стране, и все», – подчеркнул польский политик.

Еще одной политической силой, от которой можно не ожидать антироссийских выпадов, является Польская крестьянская партия (PSL). Эта партия показала четвертое место на выборах, получила 8,55% голосов избирателей и может рассчитывать примерно на 34 депутатских портфеля. Ее лидер Владислав Косиняк-Камыш еще до выборов заявил, что выступает за отмену экономических санкций ЕС в отношении России.

В воскресенье в Польше прошли очередные парламентские выборы. Польские граждане избрали 460 депутатов Сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов Сената (верхняя палата парламента).

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