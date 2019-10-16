Суд заявил о целенаправленном участии Устинова в несанкционированном митинге в Москве

Мосгорсуд пришел к выводу, что актер Павел Устинов целенаправленно пришел на несанкционированный митинг 3 августа в столице, а не оказался на акции случайно, говорится в апелляционном определении суда по представлению прокуратуры и жалобам адвокатов на приговор осужденному.

«Потерпевший и свидетели обвинения на протяжении всего производства по делу утверждали, что Устинов участвовал в митинге, выкрикивал лозунги в адрес органов власти и сотрудников правоохранительных органов, чем, соответственно, и привлек внимание потерпевшего и других сотрудников ОМОН. Именно по этой причине производилось его задержание, оснований не доверять показаниям потерпевшего и свидетелей не имеется», – сказано в документе.

По мнению суда, тот факт, что на видеозаписях, которые есть в деле, не слышно выкриков лозунгов со стороны Устинова, не опровергает его участие в митинге, передает ТАСС.

Суд также счел, что видеозапись подтверждает виновность Устинова в применении насилия к бойцу спецназа ОМОН. «Судебная коллегия, исследовав в судебном заседании представленные дополнительные доказательства, в том числе видеозаписи, на которых зафиксирован момент задержания Устинова, а также видеозапись, имеющуюся в материалах дела и полученную следователем из интернет-источника, приходит к выводу, что указанные видеозаписи подтверждают выводы суда о совершении Устиновым инкриминируемого ему преступления, и не свидетельствуют, несмотря на доводы защиты, о невиновности осужденного», – отмечается в документе.

16 сентября суд приговорил Устинова к трем с половиной годам колонии общего режима за применение к бойцу ОМОНа насилия, опасного для здоровья (ч. 2. ст. 318 УК РФ). Устинов не признал вину, заявив, что на несанкционированной акции 3 августа оказался случайно. Дело Устинова вызвало широкий общественный резонанс. В его поддержку выступили секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак и журналист, депутат Сергей Шаргунов, российские актеры Сергей Безруков, Кристина Асмус, Данила Козловский, Елизавета Боярская, Максим Виторган, Евгений Стычкин, Павел Деревянко и Ирина Горбачева. За защиту интересов Устинова взялся адвокат Анатолий Кучерена.

30 сентября Московский городской суд поменял наказание Устинову с трех с половиной лет колонии на один год условного заключения.

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