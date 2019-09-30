Актеру Устинову изменили наказание

Московский городской суд в понедельник поменял наказание актеру Павлу Устинову с трех с половиной лет колонии на один год условного заключения.

Защита настаивала на оправдании. Сам Устинов заявил, что «ничего не скандировал, просто стоял, хотел позвонить другу», и в этот момент его начали задерживать, передает РИА «Новости».

Прокуратура просила приговорить актера к трем с половиной годам условно с испытательным сроком в четыре года. Отмечалось, что потерпевший боец ОМОНа согласен с назначением условного вместо реального срока.

Ранее в понедельник Московский городской суд приобщил к материалам дела Устинова выводы экспертизы, согласно которым актер не хватал сотрудника Росгвардии за руки на акции в Москве 3 августа. К делу также приобщили видеозапись задержания Устинова, которую отказался смотреть суд первой инстанции.

В свою очередь прокуратура приобщила материал об административном штрафе Устинова в размере 10 тыс. рублей за участие в несанкционированном митинге.

Административное дело в отношении Устинова было возбуждено параллельно с уголовным делом о применении насилия к сотруднику Росгвардии. Защита до приобщения материалов прокурором не знала о возбуждении административного дела.

До рассмотрения апелляции Мосгорсуд принял беспрецедентное, по мнению юристов, решение – отпустил осужденного на реальный срок человека на свободу до решения суда второй инстанции. Актер вышел из СИЗО 20 сентября.

Газета ВЗГЛЯД писала, что общество и власть победили несправедливость в деле Устинова.

Напомним, суд приговорил Устинова к трем с половиной годам колонии общего режима за применение к бойцу ОМОНа насилия, опасного для здоровья (ч. 2. ст. 318 УК РФ). Устинов не признал вину, заявив, что на несанкционированной акции 3 августа оказался случайно.

Дело Устинова вызвало широкий общественный резонанс. В его поддержку выступили секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак и журналист, депутат Сергей Шаргунов, российские актеры Сергей Безруков, Кристина Асмус, Данила Козловский, Елизавета Боярская, Максим Виторган, Евгений Стычкин, Павел Деревянко и Ирина Горбачева. За защиту интересов Устинова взялся адвокат Анатолий Кучерена.