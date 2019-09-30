Экспертиза не нашла применения насилия Устиновым к сотруднику Росгвардии

Московский городской суд в ходе заседания в понедельник приобщил к материалам дела Павла Устинова выводы экспертизы, согласно которым актер не хватал сотрудника Росгвардии за руки на акции в Москве 3 августа. К делу также приобщили видеозапись задержания Устинова, которую отказался смотреть суд первой инстанции.

«Суд постановил приобщить и исследовать дополнительные материалы, представленные защитой и обвинением, включая видеозапись, предоставленную защитой», – передает ТАСС заявление председательствующей судьи.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила в Мосгорсуд на пересмотр приговора Устинову своего представителя, сама она не присутствует на заседании в понедельник из-за болезни, передает РИА «Новости».

20 сентября Московский городской суд освободил Устинова до апелляции на приговор. Актер в тот же день вышел из СИЗО.

Газета ВЗГЛЯД писала, что общество и власть победили несправедливость в деле Устинова.

Напомним, суд приговорил Устинова к трем с половиной годам колонии общего режима за применение к бойцу ОМОНа насилия, опасного для здоровья (ч. 2. ст. 318 УК РФ). Устинов не признал вину, заявив, что на несанкционированной акции 3 августа оказался случайно.

Дело Устинова вызвало широкий общественный резонанс. В его поддержку выступили секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак и журналист, депутат Сергей Шаргунов, российские актеры Сергей Безруков, Кристина Асмус, Данила Козловский, Елизавета Боярская, Максим Виторган, Евгений Стычкин, Павел Деревянко и Ирина Горбачева. За защиту интересов Устинова взялся адвокат Анатолий Кучерена.