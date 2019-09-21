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21 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 09:44  |  vz.ru
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США вынуждают Россию занимать юани

Фото: Christian Ohde/face to face/Global Look Press
Американские санкции вынуждают российский Минфин отказаться от доллара при заимствовании на внешних рынках. Взамен рассматривается вопрос о переходе на китайский юань. Ранее Россия уже отказалась давать в долг США, теперь дело дошло до диверсификации собственного долга. Насколько выгоден для страны окажется переход на китайскую валюту? Подробности...
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Общество и власть победили несправедливость в деле Устинова

С момента приговора Павлу Устинову до изменения меры пресечения прошло всего четыре дняФото: Evgenia Novozhenina/Reuters
Реакция на дело Павла Устинова объединила самые разные слои общества – возмущение несправедливым приговором высказали как представители оппозиции, так и депутаты от «Единой России». В результате прокуратура обратилась в суд с просьбой изменить приговор, заменив его на не предусматривающий реального лишения свободы. В ожидании пересмотра бывший росгвардеец и актер отпущен под подписку о невыезде. Подробности...
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Российская армия освоила новый вид наступления

Свыше двух тысяч бойцов ВДВ провели одновременный десант в ходе учений «Центр-2019»Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
На учениях «Центр» под Оренбургом, за которыми наблюдал Путин, вооруженные силы продемонстрировали новую тактику ведения боя против современного противника. Кроме того, впервые был применен опыт, приобретенный армией в Сирии. Специалисты оценили это как новое слово в военной науке. Подробности...
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Почему НАТО угрожает напасть на Калининград

Американский генерал рассказал о планах атаки на КалининградФото: Виталий Невар/ТАСС
Один из российских регионов стал объектом агрессивных планов со стороны НАТО – в альянсе признались, что разрабатывают планы удара по Калининградской области. Почему американские генералы рассматривают Калининград в качестве военной цели и в каком состоянии расположенная в регионе российская военная группировка? Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Американский генерал угрожает моей земле

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Давайте попробуем на минутку представить, как действовали бы Соединенные Штаты в случае нападения на Калининград. У Пентагона богатый исторический опыт ковровых бомбардировок. Одна проблема – не самое лучшее знание географии. Подробности...
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Сексуальные ориентации только кажутся элитарными

Андрей Бабицкий, журналист
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Письмо священников каждый прочитал по-своему

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Нет ничего плохого или неправильного в том, чтобы стремиться к облегчению участи заключенных; беда может прятаться в деталях, потому что заступаться можно по–разному. Можно искренне хотеть добра и послужить злу. Подробности...
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              Общество и власть победили несправедливость в деле Устинова

              С момента приговора Павлу Устинову до изменения меры пресечения прошло всего четыре дня   21 сентября 2019, 09:30
              Фото: Evgenia Novozhenina/Reuters
              Текст: Петр Акопов

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              Реакция на дело Павла Устинова объединила самые разные слои общества – возмущение несправедливым приговором высказали как представители оппозиции, так и депутаты от «Единой России». В результате прокуратура обратилась в суд с просьбой изменить приговор, заменив его на не предусматривающий реального лишения свободы. В ожидании пересмотра бывший росгвардеец и актер отпущен под подписку о невыезде.

              После того, как актер Павел Устинов был приговорен к 3,5 годам колонии за причинение вреда здоровью сотруднику Росгвардии – при задержании на несанкционированном митинге в Москве 3 августа Устинов сопротивлялся, в результате сотрудник Росгвардии вывихнул плечо – поднялась волна возмущения приговором.

              В Сети было опубликовано видео задержания – и многие просмотревшие его стали оценивать соразмерность наказания. Некоторые посчитали, что Устинов вообще ни в чем не виноват, никого не ронял, и вообще «накинулись на случайного прохожего» (хотя к Устинову подошли явно не просто так). Кто-то, напротив, приговаривал, что «еще мало дали» за травму росгвардейца.

              Но абсолютное большинство посчитало приговор неадекватным.

              Причем среди возмутившихся были как его коллеги-актеры, вроде Константина Райкина, так и политики уровня вице-спикера Совфеда и руководителя «Единой России» Андрея Турчака. Понятно, что радикальная оппозиция тут же стала лепить из Устинова своего «мученика» – но недовольство несправедливым или как минимум чересчур жестоким приговором было настолько неполитизированным, что сделать из парня «политического узника» не получилось. Не говоря уже о том, что выяснилось, что Устинов сам раньше не только служил в Росгвардии, но и придерживается абсолютно таких же взглядов, как и большинство наших граждан, – то есть вполне патриотических.

              Попытка представить приговор Устинову как «стремление власти запугать людей» тоже не сработала – потому что есть принципиальная разница между наказанием тех, кто действительно участвовал в беспорядках и применял насилие в отношении росгвардейцев, и приговором тому, кто случайно не удержался от применения профессиональных навыков при сопротивлении задержанию, забыв, что он уже не сотрудник Росгвардии, а обычный горожанин. Даже глава Росгвардии Виктор Золотов прокомментировал приговор Устинову, заявив, что дал бы не больше, чем год условно.

              Пересмотр дела Устинова произошел быстро – и при участии максимально тяжеловесных в юридическом и правозащитном плане фигур: на заседании, изменившим ему меру пресечения, присутствовала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, а его адвокатом стал Анатолий Кучерена.

              Главной причиной скандального решения суда первой инстанции стали как качество работы следственных органов, так и соглашательская позиция судьи – который не должен был идти у прокуратуры на поводу, вынося столь жесткий приговор, а рассмотреть все имеющиеся доказательства, в том числе и видео. 

              Обвинительный уклон – старая болезнь нашей правоохранительной и судебной системы, к изживанию которого все время призывает и общество, и руководство страны. Дело не в том, что у нас мало правонарушений и преступлений разного вида тяжести, а в том, что подсудимому и адвокатам очень сложно переломить настрой на то, что «без вины не судят». При этом, конечно, проблемы есть не только в судейском сообществе и прокуратуре – у некоторых адвокатов состязательность процесса также может подменяться коррупционными схемами. 

              Очищение рядов правоохранителей, создание независимого и честного суда, оздоровление адвокатского корпуса – все это важнейшая часть той политики по формированию новой кадровой элиты. Телефонное право, давление на судей, которое любят называть главной бедой российского правосудия, на самом деле уже не является настолько острой. Но есть еще проблема – как судья понимает интересы государства и общества.

              Если он думает, что приговорив бывшего росгвардейца без серьезных оснований и убедительных доказательств к 3,5 годам, он тем самым защищает закон, государство, силовые структуры, да и само общество от беспорядков и потрясений – то это очень плохо. Ведь своим приговором он достигает ровно противоположного эффекта. И только практически единодушная позиция общества и самой власти позволяет исправить ситуацию – устранить несправедливость, доказать, что мы можем отличать черное от белого, правду от лжи, наказание от произвола.


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