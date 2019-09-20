Эксперт перечислил вопросы, оставшиеся к приговору Устинова

Адвокат, член Общественной палаты Шота Горгадзе рассказал о вопросах, которые у него остались после изменения меры пресечения для актера Павла Устинова.

«На заседании адвокатом Анатолием Кучереной был заявлен ряд важных процессуальных документов и ходатайств, которые были удовлетворены судом. Результат: изменение меры пресечения. В конце сентября так же Московский городской суд рассмотрит апелляцию на сам приговор. Анатолием Кучереной были приобщены ряд документов, в том числе характеристик, позволивших суду принять решение об освобождении из под стражи», – напомнил итоги судебного заседания Горгадзе в своем телеграм-канале.

Он отметил, что вопросы, которые у него возникали раньше к решению суда, все еще не сняты.

«Что легло в основу обвинительного приговора, кроме показаний потерпевшего? Насколько процессуально правильно было обосновано ходатайство о приобщении видео к материалам дела? Что это вообще было и кому это было нужно? Оставлю ответ на последний вопрос конспирологам, а как адвокат отмечу блестящую работу коллеги, Анатолия Кучерены», – продолжил юрист.

Эксперт подчеркнул, что удалось достичь главного – помочь Устинову.

«То, о чем изначально и говорил Владимир Соловьев, предлагавший усилить защиту и оплатить услуги адвоката. Но за громкими открытыми письмами, голос разума и конкретную помощь «хайперы» оказывать не хотели. Может, цель была иной? Теперь, благодаря работе защиты, основная цель достигнута: Павел дома», – отметил Горгадзе.

Подводя итог, адвокат подчеркнул, что ждет апелляции на приговор суда.

В свою очередь политолог Леонид Поляков в Facebook пояснил, что может последовать за апелляцией приговора.

«Дальше – апелляция в Мосгорсуде. С перспективой:либо возвращения к обвинению по ч.1, ст.318 (вместо приговора по ч.2) – там минимальное наказание штраф 200 тыс. рублей, а максимум - 5 лет; либо условный [срок] и, возможно, меньший срок по той же статье;либо возвращение дела на доследование; либо полное оправдание за отсутствием состава преступления. Либо – что не исключено – подтверждение приговора первой судебной инстанции. И тогда – апелляция в коллегию Верховного Суда», – написал он.

Он отметил, что в России есть «худо-бедно, но все-таки работающая правовая система, открытая самым разнообразным влияниям».

«Хорошо было бы, если бы она работала без всяких влияний. В автоматическом, так сказать, режиме. Но хорошо и то, что она есть. И ею можно пользоваться таким образом, чтобы исправлять её же собственные случайные и даже неслучайные «ошибки», – подчеркнул политолог.

Поляков добавил, что освобождение Устинова можно считать маленькой «победой».

«Удалось включить правовые механизмы (поручительство, ходатайство омбудсмена, обращение прокуратуры, решение Мосгорсуда), позволившие перевести дело с территории праведных, но всего лишь эмоций, в русло закона и процедуры. Очень надеюсь, что в этом русле оно и будет решаться. И что ни Кафку, ни Шемяку по его исходу вспоминать не придется», – заключил он.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Павла Устинова к трем с половиной годам колонии общего режима за применение к бойцу ОМОНа насилия, опасного для здоровья (ч. 2. ст. 318 УК РФ). Устинов не признал вину, заявив, что на несанкционированной акции 3 августа оказался случайно.

Дело Устинова вызвало широкий общественный резонанс. В его поддержку выступили секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак и журналист, депутат Сергей Шаргунов, российские актеры Сергей Безруков, Кристина Асмус, Данила Козловский, Елизавета Боярская, Максим Виторган, Евгений Стычкин, Павел Деревянко и Ирина Горбачева.

За защиту интересов Устинова взялся адвокат Анатолий Кучерена. По его ходатайству прокуратура обжаловала меру пресечения актеру.