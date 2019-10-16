Госдеп отстранили от определения политики США по Украине

Исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни в мае отстранил чиновников Госдепа от проведения политики по Украине, сообщают СМИ.

Вместо этого ответственными были назначены трое представителей администрации, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC.

По словам зампомощника госсекретаря Джорджа Кента, Малвейни заявил, что за решения по Украине будут отвечать американский посол при ЕС Гордон Сондленд, глава Минэнерго Рик Перри и Курт Волкер, занимавший тогда пост спецпредставителя по Украине.

Остальные чиновники, отвечавшие за вопросы по Украине, отстранены от этих дел, передает газета New York Times.

В свою очередь, конгрессмен Джеральд Коннолли уточнил, что Кент, Сондленд, Перри и Волкер «объявили себя ответственными за политику по Украине». При этом Кент назвал такую ситуацию «неправильной», отметил Коннолли.

Ранее сообщалось, что демократы в Палате представителей Конгресса США собираются ускорить процедуру импичмента главы американского государства Дональда Трампа.

В сентябре демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за его «шантажа» в отношении Украины – американский лидер якобы требовал от Киева расследовать дело Байдена-младшего. В ответ Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским, а американский лидер потребовал закрыть тему с импичментом.

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