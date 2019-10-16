Минюст США обвинил турецкий банк в нарушении санкций против Ирана

Министерство юстиции США предъявило обвинения турецкому государственному банку Halkbank в нарушении американских санкций против Ирана, мошенничестве и отмывании средств.

Иск подан в федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк. По утверждению министерства юстиции США, финансовый институт «причастен к многомиллиардной схеме по обходу санкций США против Ирана», передает ТАСС.

«Турецкий государственный банк Halkbank обвиняется в том, что участвовал в сговоре с целью подрыва санкций США против иранского режима путем предоставления Ирану доступа к миллиардам долларов, вводя в заблуждение регулирующие органы США относительно данной схемы», – заявил помощник министра юстиции США Джон Демерс, курирующий вопросы национальной безопасности.

По его словам, речь идет «об одном из самых серьезных нарушений санкций против Ирана».

Представитель посольства Турции в Вашингтоне заявил, что предъявление обвинений банку не оказывает положительного влияния на двусторонние отношения, сообщает Reuters.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп пообещал «разрушить» турецкую экономику, если Анкара начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии.

Вопреки этому, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии, официальной целью которой является создание зоны безопасности на сирийско-турецкой границе шириной в 30-35 километров.

Во вторник Трамп потребовал от Эрдогана немедленно прекратить огонь в Сирии. Кроме того, он подписал указ о введении санкций против Турции, а также объявил об увеличении пошлин на турецкую сталь и прекращении переговоров с Анкарой по заключению торговой сделки.

Эрдоган пообещал продолжить операцию в Сирии вопреки угрозам введения санкций.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что ссора Турции с НАТО служит интересам России.

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